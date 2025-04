Jogos do Flamengo no Brasileirão 2025: tabela com dia e horário

Além da disputa do Brasileiro, a equipe comandada por Filipe Luís também terá desafios na Copa do Brasil, Libertadores e no Super Mundial de Clubes .

O Flamengo não conquista um Campeonato Brasileiro desde 2020 e, para buscar seu nono título na competição, reforçou o elenco com peças estratégicas. Confira abaixo a tabela completa do Flamengo no Brasileirão com dia e horário.

A principal estratégia do clube foi manter jogadores-chave, como Arrascaeta, Léo Pereira e Gerson. No entanto, a equipe sofreu uma baixa importante com a saída de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Por outro lado, Pedro, que retorna de lesão, disputará posição com Juninho.

Neste início de temporada, o Flamengo já conquistou dois títulos: venceu a Supercopa do Brasil contra o Botafogo e sagrou-se campeão carioca, alcançando seu 39º título estadual na história.

Flamengo em 2025: tabela de jogos do Brasileirão com dia e horário



A primeira rodada do Brasileirão já foi disputada. O Flamengo recebeu o Internacional no Maracanã e empatou por 1 a 1. Na partida, realizada no sábado, 29 de março, o Colorado abriu o placar com um gol de Bruno Henrique, mas o Rubro-Negro empatou com Léo Pereira.

