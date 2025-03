Filipe Luís confirma quando Pedro voltará ao Flamengo

Após o empate em 1 a 1 com o Inter, neste sábado (29), o técnico Filipe Luís fez uma boa revelação para a torcida do Flamengo. Afinal, o atacante Pedro, fora de ação desde setembro de 2024 por uma ruptura de LCA do joelho esquerdo, deve retornar em breve. Segundo o próprio treinador, em coletiva no Maracanã, palco da estreia do time no Brasileirão, o craque voltará já no mês de abril.

“Sim, sim (contamos) com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, porque ele está na fase final da recuperação dele. Esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril”, frisou.