Exame não indica lesão em Léo Pereira, do Flamengo; veja a situação dos contundidos

O Flamengo divulgou, na manhã desta segunda-feira (31), uma atualização sobre a situação física e clínica de alguns jogadores de seu elenco. Entre eles, estão Léo Pereira, que sofreu uma pancada no joelho esquerdo, durante o empate por 1 a 1 com o Inter, pelo Brasileirão, no Maracanã.

De acordo com o clube, o zagueiro se reapresentou normalmente, e o exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda-feira (31), ele fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado. Além disso, Gerson, que ficou de fora do duelo com o Colorado, fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT George Helal.