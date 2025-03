Palestra de Zico em Fortaleza é adiada devido a compromissos internacionais

A organização da palestra de Zico, que estava marcada para o dia 15 de abril, no Iguatemi Hall, em Fortaleza, comunicou sobre o adiamento do evento. A justificativa são os compromissos do ex-jogador nos próximos meses, incluindo duas viagens ao Japão e a participação no Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Por meio de nota, o evento informou que está trabalhando para definir uma nova data que atenda tanto à agenda do ídolo quanto ao público que aguardava o evento. Além disso, comunicou que deve divulgar mais informações em breve.