Ayrton Lucas, do Flamengo, atinge marca expressiva na carreira

Ayrton Lucas atingiu a marca de 400 jogos na carreira como profissional no empate entre Flamengo e Internacional, no último sábado, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo é reserva imeditado de Alex Sandro, que chegou ao clube no ano passado. Mas antes disso, Ayrton foi titular absoluto da equipe principal.

Formado nas categorias de base do ABC-RN, Ayrton chegou ao Fluminense em 2015 para defender a equipe sub-20. Contudo, no mesmo ano já fez sua estreia como profissional. Antes de se consolidar de vez no time principal, Ayrton foi para Madureira em 2016 e ao Londrina no ano seguinte, como forma de empréstimo.