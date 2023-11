Adversário do Fortaleza, Flamengo tem 2ª melhor campanha por pontos como visitante na Série A

Dos 50 pontos somados, 25 foram conquistados distante do Rio de Janeiro, ou seja, metade da pontuação do Rubro-Negro na competição nacional

Nos últimos cinco jogos como visitante, o Flamengo registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota. O último revés aconteceu no dia 25 de outubro, contra o Grêmio, em duelo no Rio Grande do Sul.

Adversário do Fortaleza neste domingo, 5, às 16 horas (de Brasília), o Flamengo tem a 2ª melhor campanha por pontos como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 50 somados no total, 25 foram conquistados distante do Rio de Janeiro, ou seja, metade da pontuação do Rubro-Negro na competição nacional.

Em aproveitamento, o time de Tite fica atrás de Botafogo (57,1%), Atlético-MG (55,6%) e RB Bragantino (53,3%)

Flamengo atuando em solo cearense contra Fortaleza

Flamengo e Fortaleza se enfrentarão pela 11ª vez em solo cearense. No histórico do confronto na capital, foram cinco vitórias do Rubro-Negro, quatro triunfos do Tricolor do Pici e um empate.

No último confronto entre as equipes, disputado no dia 28 de setembro de 2022, na Arena Castelão, vitória do Fortaleza por 3 a 2, com gols de Pedro Rocha (2x) e Caio Alexandre.



Diante do Leão do Pici, a equipe de Tite terá os desfalques de Gerson e Bruno Henrique.