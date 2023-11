Titulares da defesa retornam de suspensão e reforçam Fortaleza contra o Flamengo

O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, voltará a ter todo o quarteto defensivo considerado titular à disposição para o duelo diante do Flamengo, no domingo, 5, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Bruno Pacheco, Emanuel Brítez e Titi cumpriram suspensão automática na derrota para o Atlético-MG, no meio desta semana.

A única dúvida seria com relação ao zagueiro Titi. Na prorrogação da final da Copa Sul-Americana do último sábado, 28, ele sentiu fortes dores, mas nenhuma lesão foi constatada, apenas câimbras. Inclusive, ele já não esteve no boletim de contundidos da equipe, que foi divulgado momentos antes do revés contra o Galo, na quarta-feira, 1º.