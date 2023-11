Flamengo terá desfalque de Gerson e Bruno Henrique contra Fortaleza; veja provável escalação

O Flamengo visita o Fortaleza neste domingo, 5, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com dois desfalques: o volante Gerson e o atacante Bruno Henrique foram expulsos na derrota do Rubro-Negro para o Santos na última quarta-feira, 1°.

Para as vagas de Gerson e Bruno Henrique, o técnico Tite deverá escalar Victor Hugo ou Rodrigo Caio e o atacante Everton Cebolinha. Os meio-campistas Erick Pulgar e Everton Ribeiro, retornando de suspensão, voltam a ficar à disposição da comissão do Flamengo.

Além dos suspensos, Tite ainda terá as ausências do zagueiro David Luiz e do volante Allan. Os atletas integram o departamento médico do time carioca.