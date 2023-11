Fortaleza x Flamengo tem mais de 47 mil torcedores confirmados no Castelão

Deste número total, 14.661 ingressos foram comprados por torcedores do Rubro-Negro. Pelo lado do Fortaleza, 25.190 sócios confirmaram presença no confronto por meio de check-ins. A torcida do Leão também adquiriu 7.940 bilhetes

Após perder para o Atlético-MG e chegar à terceira derrota seguida na Série A, o Fortaleza ocupa a 9ª posição com 42 pontos somados em 29 partidas. Já o Flamengo foi derrotado pelo Santos na rodada passada, segunda seguida no Brasileirão, e está na 6ª colocação com 50 pontos conquistados em 30 jogos.

Agora no Fortaleza, Marinho reencontra o Flamengo após saída conturbada

O atacante Marinho, do Fortaleza, vai reencontrar o Flamengo, seu ex-clube, neste final de semana. No domingo, 5, o atleta entra em campo para encarar o Rubro-Negro após saída conturbada no meio desta temporada. O duelo é válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e a bola rola às 16 horas, na Arena Castelão.

Em maio deste ano, Marinho foi afastado pelo clube carioca por ter pedido para não viajar com o elenco para a partida diante do Ñublense, pela Copa Libertadores da América. O atleta alegou dores musculares para ficar no Rio de Janeiro e não embarcar rumo ao Chile. No mês seguinte, o jogador de 33 anos rescindiu com o clube e acertou a chegada ao Leão do Pici.