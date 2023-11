Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda completa 300 jogos na carreira; veja números

A partida diante do time mineiro marcou, também, o duelo 190 do Vojvoda à frente do Leão do Pici. Além do Fortaleza, o argentino tem passagens por Newell's Old Boys-ARG, Defensa y Justicia-ARG, Talleres-ARG, Huracán-ARG e Unión La Calera-CHI.

O técnico Juan Pablo Vojvoda alcançou a marca de 300 jogos na carreira da derrota do Fortaleza para o Atlético-MG na última quarta-feira, 1°, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja retrospecto do Vojvoda por cada clube na carreira

Fortaleza: 190P | 96V | 41E | 53D



Unión La Calera: 40P | 18V | 10E | 12D



Huracán: 7J | 1V | 3E | 3D



Talleres: 36J | 14V | 3E | 7J



Defensa y Justicia: 24J | 14V | 3E | 7D



Newell's Old Boys: 3J | 0 V | 1E | 2D

Partida 200 à frente do Fortaleza

Até o final da temporada, Juan Pablo Vojvoda deve alcançar as 199 partidas à frente do Fortaleza. Com vínculo até o final de 2024, o argentino poderá ultrapassar a marca de 200 duelos pela equipe cearense.

Além disso, Vojvoda tenta alcançar a 100ª vitória com a camisa do Fortaleza. Atualmente, o treinador conquistou 96 triunfos à frente do Leão do Pici.