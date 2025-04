Corinthians: tabela de jogos completa e resultados no Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro Série A de 2025, conhecido como Brasileirão, começa neste fim de semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já pré-definiu a tabela completa da competição. Em busca de um título após oito anos, o Corinthians estreou com um empate contra o Bahia.

Com um calendário movimentado, a equipe paulista disputará três competições simultaneamente ao longo de 2024: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. No início da temporada, sob o comando de Ramón Díaz, o time teve dificuldades e sequer conseguiu vencer seu maior rival, o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista.