FPF proíbe organizadas do Corinthians em estádios até o fim do ano

A Federação Paulista de Futebol proíbe a entrada de seis torcidas organizadas do Corinthians em estádios do Estado de São Paulo até o fim de 2025. A punição é baseada em um ofício do Jecrim (Juizado Especial Criminal), expedido pelo Ministério Público, depois de incidentes na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, disputada na Neo Química Arena.

A FPF atendeu a recomendação do Ministério Público de São Paulo, e a punição já está em vigor. A entidade informou que oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado e Ministério Público do Estado de São Paulo para fiscalizarem o cumprimento da determinação.