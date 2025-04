Neto ironiza lesão de Neymar e rebate atacante: ‘Esse tipo de gente’

Fora dos gramados por conta de uma lesão, Neto não poupou palavras contra o comportamento do atacante durante o programa nessa semana, comentando sobre o comportamento extracampo de Neymar. Por outro lado, o camisa 10 entende que o apresentador só quer atenção. “Bora dar ibope para ele, o falastrão da TV brasileira”, escreveu o ídolo do Santos.

O Craque Neto voltou a falar de Neymar nesta quarta-feira (2) no programa ‘Os Donos da Bola, da Band. Dessa vez, o apresentador deu uma tréplica em sua troca de farpas com o jogador do Santos nos últimos dias.

Além disso, comentou que o camisa 10 do santos jogou apenas contra times pequenos, ‘pipocando’ contra o Corinthians, na semifinal do Paulistão, e ficando de fora contra Vasco e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o Craque Neto não se segurou e rebateu a resposta do jogador no programa desta quarta-feira.

As críticas de Neto se referem a essas aparições do astro a colocam em xeque a dedicação do jogador ao processo de reabilitação. Na visão do apresentador, a conduta do camisa 10 pode comprometer a posição do técnico Pedro Caixinha à frente da equipe.

“Se você não for treinador do Neymar, você não serve para os outros. Ô, Caixinha: o Neymar vai derrubar você. No sentido de não jogar ou jogar. Mas ele vai te derrubar, você pode ter certeza disso”, disse Neto.

Durante o programa, Neto previu que o Santos poderá lutar contra o rebaixamento, destacando que o desempenho da equipe dentro de campo deixa a desejar. Ele também alertou sobre a instabilidade causada pela presença de Neymar, sugerindo que isso deve ligar um sinal de alerta no clube.