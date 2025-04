Flamengo detalha dívida com o Corinthians por Matheuzinho

No balanço, o Rubro-Negro afirma que o Timão ainda deve R$ 13.959.000, pela contratação do jogador no início de 2024

O Flamengo divulgou recentemente seu balanço financeiro, detalhando o acordo com o Corinthians para o pagamento do lateral-direito Matheuzinho, contratado pelo Timão no início de 2024. No documento, o clube carioca informa que vendeu o jogador por 4 milhões de euros, convertidos em R$ 21.480.000, divididos em cinco parcelas.

Aliás, o Flamengo recebeu duas parcelas no ano passado, ambas de R$ 4.027.000. No entanto, o Corinthians atrasou o pagamento da terceira, de R$ 8.055.000, que deveria ter sido quitada em 5 de agosto de 2024. Esse atraso antecipou o vencimento de outras duas parcelas de R$ 2.285.000, previstas inicialmente para agosto de 2025 e 2026.