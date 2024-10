Análise: plano de Ramón Díaz não funciona em derrota do Corinthians para o Flamengo

Técnico Ramon Díaz, do Corinthians, durante jogo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana Crédito: Thiago Gadelha / AFP

A derrota do Corinthians para o Flamengo, na última quarta-feira, ficou marcada pela falha no plano tático de Ramón Díaz. O treinador e sua comissão técnica erraram especialmente no primeiro tempo e tiveram mais sorte do que juízo pelo revés ter sido apenas pelo placar mínimo no Maracanã. A começar pela escalação, chamou atenção o fato do Corinthians iniciar o confronto com Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos. Normalmente, quando o time atua com linha de quatro na defesa, a comissão opta pela utilização de três volantes e um meia armador. Diante do Rubro-Negro, Charles e Ryan foram escolhidos para proteger a linha defensiva, enquanto a outra dupla teria a responsabilidade de armar jogadas mais a frente. No ataque, Ramón optou pela escalação de Héctor Hernández ao lado de Ángel Romero. Natural que Yuri Alberto ganhasse descanso, mas nenhum dos atacantes escalados complementa a dupla de armadores (Garro e Coronado). Os meias possuem como virtude a visão de jogo e qualidade para lançar bolas esticadas, em profundidade, e os dois jogadores mais avançados não têm como característica o ataque ao espaço.

A comissão técnica demorou para agir quanto à falta de largura do sistema defensivo do Corinthians e viu o Flamengo chegar ao gol justamente no setor direito. Fagner ficou responsável por "cuidar" de Bruno Henrique e ninguém acompanhou Alex Sandro, que saiu de trás para "bater" o goleiro Hugo Souza na primeira etapa. Esse foi o único chute que o goleiro corintiano, melhor jogador em campo, não conseguiu interceptar. Na volta do intervalo, sim, Ramón mexeu na equipe e mudou para a estrutura com cinco defensores. O Corinthians seguiu cedendo chances ao Flamengo, mas estancou as investidas pelo lado direito e deu mais segurança para os zagueiros fazerem coberturas, com Gustavo Henrique na sobra. Após um primeiro tempo praticamente decorativo, o Corinthians entrou no jogo na segunda etapa. As substituições, especialmente, fizeram bem para o coletivo. Carrillo entrou controlando o ritmo da posse, Yuri Alberto foi a ameaça em profundidade que se espera dele e Matheuzinho foi importante pela direita defendendo e atacando.