Presidente do Corinthians sofre tentativa de assalto no Rio de Janeiro

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, sofreu uma tentativa de roubo na manhã desta quarta-feira (02/10). O mandatário estava com um grupo de amigos e estava dando uma caminhada na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando foi alvo de uma tentativa de assalto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dois homens em uma moto tentaram arrancar a corrente de um segurança do presidente, mas sem sucesso. A tentativa aconteceu em frente ao hotel em que a delegação do Corinthians está hospedada no momento. O Timão encara o Flamengo nesta quarta, às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.