Corinthians planeja compra de Hugo Souza, do Flamengo, nesta terça-feira

O Corinthians vai realizar nesta terça-feira (1), a compra do goleiro Hugo Souza. O jogador está emprestado ao Timão pelo Flamengo até o final do ano. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Para evitar pagar uma nova multa, estipulada em contrato, o Timão deve desembolsar a quantia total para adquirir em definitivo o arqueiro.

O valor que será pago pelo Corinthians ao Flamengo é de 800 mil euros, cerca de R$ 4,85 milhões na cotação atual. Assim, com esse valor, o Timão garantirá 50% dos direitos econômicos do atleta. No contrato, os paulistas precisavam pagar R$ 500 mil aos cariocas toda vez que utilizasse o jogador em confronto entre as equipes.