Presidente confunde datas, e Corinthians terá que adiar compra de Hugo Souza

Hugo Souza está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians; Timão comprará o goleiro Crédito: RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS

O Corinthians terá que adiar a compra do goleiro Hugo Souza. O Timão tinha a intenção de adquirir o arqueiro em definitivo nesta terça-feira, 1º, para não precisar pagar uma multa para ter o jogador contra o Flamengo, na quarta-feira, 2, na Copa do Brasil. Atualmente, o jogador está emprestado ao clube paulista pelo Rubro-Negro. O presidente do clube, Augusto Melo, chegou a avisar que a aquisição seria feita no dia 1° de outubro. Mas houve um erro de data. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No acordo feito entre as duas partes, o Corinthians só pode fazer a compra em definitivo do goleiro no dia 10 de outubro. Assim, o Timão terá que arcar com mais R$ 500 mil para ter o arqueiro nesta quarta, contra o Flamengo. Este valor está estipulado no contrato de empréstimo do jogador.