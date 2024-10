Carrillo projeta volta contra o Flamengo na Copa do Brasil: "Estamos na luta"

Carrillo se mostrou otimista para o jogo de volta Crédito: Divulgação/Corinthians

O meia-atacante André Carrillo, um dos destaques do Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, projetou o jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil. O atleta peruano entende que a desvantagem mínima não garante nada na eliminatória e que o alvinegro continua na luta pela vaga para a final do torneio nacional. "Como falamos lá dentro, estamos na luta, um a zero não garante absolutamente nada e por isso, em casa, temos que jogar melhor para reverter o placar. Não é uma sensação de vitória, e sim a sensação de que em casa temos que arrancar a vitória", comentou Carrillo na zona mista. O camisa 19 entrou no segundo tempo do jogo de ida e teve bons minutos, ajudando a equipe na circulação de bola. Carrillo já havia se destacado na derrota por 3 a 1 para o São Paulo e pode ser titular contra o Internacional, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro.