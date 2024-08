Corinthians aumenta proposta para contratar Arthur Cabral, ex-Ceará

A proposta do Corinthians é por um empréstimo remunerado com duração de um ano, contando também com a compra obrigatória em caso de metas alcançadas

O Corinthians mantém negociação com o Benfica pelo empréstimo do atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e hoje no clube português. O time paulista, inclusive, melhorou a proposta financeira apresentada anteriormente para poder contar com o jogador de 26 anos.

Segundo o portal GE-SP, a proposta do Corinthians é por um empréstimo remunerado com duração de um ano, contando também com a compra obrigatória em caso de metas alcançadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para convencer o Benfica, a equipe paulista apresentou um fluxo de pagamentos mais favorável, além de ter atendido exigências dos europeus para os gatilhos contratuais para a aquisição do centroavante.