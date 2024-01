Corinthians: contratações em 2024; quem chega, quem fica e quem sai

Saiba tudo sobre as dispensas, empréstimos, transferências, sondagens e contratações do Corinthians para o ano de 2024

Em preparação para a temporada de 2024, o Corinthians está passando por uma grande reestruturação com uma ativa participação no mercado de transferências, que inclui tanto contratações quanto saídas de jogadores do elenco.

A janela de transferências permanecerá aberta de 11 de janeiro a 7 de março. Confira a seguir quem chega, quem fica e quem vai embora do Timão atualmente.

Contratações do Corinthians em 2024: quem chega



Félix Torres: O zagueiro de 27 anos encerrou sua passagem pelo Santos Laguna, no México, e oficializou uma contratação com o Corinthians por quatro temporadas. O clube alvinegro acertou a transferência do jogador equatoriano mediante um acordo financeiro de aproximadamente R$ 31 milhões.

Hugo: o lateral-esquerdo firmou um acordo contratual válido até 31 de dezembro de 2026 e ingressa no Timão para ocupar uma posição prioritária do elenco, já que Fábio Santos se aposentou.

Palacios: A diretoria de futebol concluiu a contratação em definitivo do atleta junto ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos, que terá o contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

Raniele: O volante é um dos reforços do elenco para a temporada de 2024. O jogador de 27 anos teve um bom 2023 com a camisa do Cuiabá.

Garro: O meio-campista totalizou 81 jogos, com 12 gols e 17 assistências, sendo um dos destaques do futebol argentino em 2023.

O meio-campista totalizou 81 jogos, com 12 gols e 17 assistências, sendo um dos destaques do futebol argentino em 2023. Maycon: O volante Maycon seguirá no Corinthians para a temporada 2024. O Timão renovou o seu empréstimo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até 31 de dezembro de 2024, pelo valor de 500 mil euros.

Contratações do Corinthians em 2024: quem pode chegar



Pedro Raul: Centroavante foi contratado por R$ 24 milhões há menos de um ano pelo Toluca, que não tem a intenção de se desfazer do jogador neste momento e dificulta a negociação.



Centroavante foi contratado por R$ 24 milhões há menos de um ano pelo Toluca, que não tem a intenção de se desfazer do jogador neste momento e dificulta a negociação. Matheuzinho: O time oficializou uma proposta de empréstimo para o jogador e busca concluir a negociação ainda nesta semana.



O time oficializou uma proposta de empréstimo para o jogador e busca concluir a negociação ainda nesta semana. Gustavo Henrique: O Corinthians busca substitutos, como Gustavo Henrique, para a defesa após liberar Gil e não renovar com o uruguaio Bruno Méndez.



O Corinthians busca substitutos, como Gustavo Henrique, para a defesa após liberar Gil e não renovar com o uruguaio Bruno Méndez. Maurício: Apesar de interessados, Inter confia na permanência de Mauricio até pelo menos a metade do ano.



Apesar de interessados, Inter confia na permanência de Mauricio até pelo menos a metade do ano. Lucas Veríssimo: O Corinthians apresentou ao Benfica uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 37,4 milhões) para comprar o zagueiro. A possibilidade de subir a negociação existe, mas o time português quer aumentar o valor.

