Com Mozart, Ceará se apresenta em Porangabuçu para temporada de 2026

Mozart, técnico do Ceará, durante primeiro treino em Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Sob o comando do técnico Mozart Santos, o Ceará se apresentou na tarde desta sexta-feira, 2, no CT de Porangabuçu. Após cinco dias de atividades realizadas de forma remota, o elenco alvinegro fez os primeiros trabalhos em campo com foco na temporada de 2026. No período à distância, os atletas cumpriram uma programação elaborada pelo Centro de Saúde e Performance (Cesp). Conforme informou o clube, a rotina incluiu trabalhos de força, exercícios preventivos voltados à proteção das articulações e atividades aeróbicas, realizadas tanto nas residências dos jogadores quanto em academias próprias, do clube ou de condomínios. De acordo com o preparador físico Roberto Farias, a resposta do grupo foi bastante positiva.

O elenco também ganhará o reforço do lateral-esquerdo Fernando, que será anunciado nos próximos dias. O jogador, que estava no Athletico-PR, chega com contrato definitivo até o fim de 2026. O Alvinegro adquiriu o atleta por R$ 1,5 milhão junto ao clube paranaense, conforme noticiou a Coluna Lucas Mota. É importante destacar que todos os cinco reforços marcaram presença em Porangabuçu nesta sexta-feira, 2. Entre os remanescentes do elenco estão os goleiros Richard e Bruno Ferreira; os zagueiros Marllon e Éder; o lateral-direito Rafael Ramos; os volantes Dieguinho, Richardson e Lucas Lima; os meias Vina e Matheus Araújo; além dos atacantes Pedro Henrique, Fernandinho, Lucca e Guilherme.