Com Mozart, Ceará se apresenta em Porangabuçu para temporada de 2026

Com Mozart, Ceará se apresenta em Porangabuçu para temporada de 2026

Após cinco dias de atividades realizadas de forma remota, o elenco alvinegro fez os primeiros trabalhos em campo com foco na temporada de 2026
Atualizado às
João Pedro Oliveira
Sob o comando do técnico Mozart Santos, o Ceará se apresentou na tarde desta sexta-feira, 2, no CT de Porangabuçu. Após cinco dias de atividades realizadas de forma remota, o elenco alvinegro fez os primeiros trabalhos em campo com foco na temporada de 2026.

No período à distância, os atletas cumpriram uma programação elaborada pelo Centro de Saúde e Performance (Cesp). Conforme informou o clube, a rotina incluiu trabalhos de força, exercícios preventivos voltados à proteção das articulações e atividades aeróbicas, realizadas tanto nas residências dos jogadores quanto em academias próprias, do clube ou de condomínios. De acordo com o preparador físico Roberto Farias, a resposta do grupo foi bastante positiva.

"Tivemos um comprometimento acima da média, inclusive superando nossas expectativas iniciais. A grande maioria dos atletas optou por realizar os treinos em academias, o que facilitou a manutenção do condicionamento físico", avaliou.

A estreia do Ceará na temporada está marcada para o dia 10 de janeiro. Na ocasião, o time comandado por Mozart enfrentará o Floresta, às 16h30min, no Estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada do Grupo A do Campeonato Cearense.

Ceará segue montando elenco

Pensando em 2026, o Vovô já anunciou as contratações do lateral-direito Alex Silva, que conquistou a Série B pelo Coritiba no ano passado, e do atacante Juan Alano, que estava no futebol japonês desde 2020. Além deles, o clube está próximo de oficializar a chegada em definitivo do zagueiro Lucas Oliveira, em negociação avançada após sua saída do Vasco. Outro caso encaminhado é o de Vinícius Zanocelo, que aguarda apenas a assinatura do Santos para que o Ceará conclua a compra em definitivo. 

O elenco também ganhará o reforço do lateral-esquerdo Fernando, que será anunciado nos próximos dias. O jogador, que estava no Athletico-PR, chega com contrato definitivo até o fim de 2026. O Alvinegro adquiriu o atleta por R$ 1,5 milhão junto ao clube paranaense, conforme noticiou a Coluna Lucas Mota. É importante destacar que todos os cinco reforços marcaram presença em Porangabuçu nesta sexta-feira, 2.

Entre os remanescentes do elenco estão os goleiros Richard e Bruno Ferreira; os zagueiros Marllon e Éder; o lateral-direito Rafael Ramos; os volantes Dieguinho, Richardson e Lucas Lima; os meias Vina e Matheus Araújo; além dos atacantes Pedro Henrique, Fernandinho, Lucca e Guilherme.

No início do Campeonato Cearense, o Ceará apostará fortemente nas categorias de base. A expectativa interna é de que jovens como o lateral-direito Aloísio, o zagueiro Gabriel Uchella, o volante João Gabriel e o atacante Giulio ganhem espaço e protagonismo no elenco principal.

Neste ano, o time alvinegro disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. 

