Ceará fecha acordo com Santos e aguarda assinatura para ter Zanocelo em definitivo

A oficialização da permanência do volante, que terminou 2025 como um dos destaques do clube cearense, deve ser feita nos próximos dias

O Ceará acertou todos os detalhes com o Santos para adquirir o volante Zanocelo de forma definitiva. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Alvinegro agora aguarda apenas a assinatura do Peixe para selar oficialmente o acordo e anunciar a permanência do jogador, que terminou a temporada de 2025 como um dos principais destaques da equipe, apesar do rebaixamento à Série B.

O Vovô fará um investimento financeiro para comprar Zanocelo do clube paulista, mas o valor ainda é mantido em sigilo. A tendência é de que o meio-campista firme vínculo contratual com o time cearense por três temporadas. Neste ano, o camisa 25 chegou ao Ceará por empréstimo – modelo que, para 2026, já não interessava mais ao Santos.