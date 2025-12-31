Ceará fecha acordo com Santos e aguarda assinatura para ter Zanocelo em definitivo

Ceará fecha acordo com Santos e aguarda assinatura para ter Zanocelo em definitivoA oficialização da permanência do volante, que terminou 2025 como um dos destaques do clube cearense, deve ser feita nos próximos dias
O Ceará acertou todos os detalhes com o Santos para adquirir o volante Zanocelo de forma definitiva. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Alvinegro agora aguarda apenas a assinatura do Peixe para selar oficialmente o acordo e anunciar a permanência do jogador, que terminou a temporada de 2025 como um dos principais destaques da equipe, apesar do rebaixamento à Série B.
O Vovô fará um investimento financeiro para comprar Zanocelo do clube paulista, mas o valor ainda é mantido em sigilo. A tendência é de que o meio-campista firme vínculo contratual com o time cearense por três temporadas. Neste ano, o camisa 25 chegou ao Ceará por empréstimo – modelo que, para 2026, já não interessava mais ao Santos.
Zanocelo é visto internamente pelo departamento de futebol do Alvinegro como peça importante para o próximo ano, em que o clube terá a Série B como principal competição. Não à toa, mesmo com a queda de divisão, a diretoria do Vovô fez esforços para manter o volante no plantel – o jogador, vale ressaltar, também expressou grande desejo de seguir em Porangabuçu.
Zanocelo custou 2 milhões de euros ao Santos
Revelado pela Ponte Preta, Zanocelo passou a ganhar maior visibilidade no futebol brasileiro em 2021, quando vestiu a camisa do Santos. Pelo bom desempenho, o Peixe desembolsou, em 2022, 2 milhões de euros, cerca de R$ 10,96 milhões na cotação da época, para comprar o volante da Ferroviária. Na ocasião, o vínculo firmado foi de cinco temporadas, ou seja, até 2027.
Números de Zanocelo pelo Ceará em 2025:
- Jogos: 15
- Como titular: 12
- Gols: 1
- Passes certos: 89%
- Passes certos no próprio campo: 93%
- Passes certos no terço final: 86%
- Passes longos certos: 66%
- Interceptações: 1.1 (média por jogo)
- Desarmes: 1.7 (média por jogo)
- Bolas recuperadas: 4.4 (média por jogo)
- Cortes: 1.7 (média por jogo)
- Fonte: SofaScore