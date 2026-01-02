Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fabiano Souza se despede do Ceará: "Gratidão imensa"

Em seu Instagram, o ex-camisa 70 do Alvinegro publicou um compilado de seus melhores lances no futebol cearense
Autor João Bosco Neto
Titular em boa parte da temporada 2025, o lateral-direito Fabiano Souza se despediu oficialmente do Ceará na tarde desta sexta-feira, 2. Com contrato de empréstimo que se encerrou ao fim de 2025, o Vovô não efetuou o pagamento da opção de compra do atleta, que pertence ao Moreirense-POR e deve retornar ao velho continente.

Em seu Instagram, o ex-camisa 70 do Alvinegro publicou um compilado de seus melhores lances no futebol cearense e agradeceu a oportunidade de ter sido um atleta do Ceará na primeira divisão.

"Gratidão imensa pela experiência de jogar pela primeira vez por um clube profissional no país que nasci e em uma Série A, que com certeza é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Obrigado Ceará Sporting Club, você é um clube gigante com uma torcida incrível e apaixonada", disse o jogador.

Em 48 partidas com a camisa do Vovô, Fabiano Souza distribuiu duas assistências e foi campeão cearense no início da temporada. Em caso de permanência na primeira divisão, o lateral teria seu passe adquirido em definitivo pelo clube da Capital, mas, devido ao rebaixamento e, consequentemente, redução nos recursos, a negociação não foi concluída.

Conforme apuração do Esportes O POVO, os valores acordados entre Moreirense e Ceará giravam em torno de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões na cotação atual). Ainda em dezembro, o atleta chegou a ser especulado no Bahia, uma vez que o Tricolor não renovou com Santi Arias, mas desde então não há atualizações sobre as conversas.

