Fabiano Souza se despede do Ceará: "Gratidão imensa"

Fabiano Souza em partida contra o RB Bragantino / Crédito: Samuel Setubal

Titular em boa parte da temporada 2025, o lateral-direito Fabiano Souza se despediu oficialmente do Ceará na tarde desta sexta-feira, 2. Com contrato de empréstimo que se encerrou ao fim de 2025, o Vovô não efetuou o pagamento da opção de compra do atleta, que pertence ao Moreirense-POR e deve retornar ao velho continente. Em seu Instagram, o ex-camisa 70 do Alvinegro publicou um compilado de seus melhores lances no futebol cearense e agradeceu a oportunidade de ter sido um atleta do Ceará na primeira divisão.