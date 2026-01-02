Com grupo jovem, Ceará estreia na Copinha neste sábado, 3

Pedro Esli, atleta do Ceará sub-20, comemora gol contra o Caucaia na taça Fares Lopes / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado, 3, às 19h30min, e busca fazer uma boa campanha com uma jovem equipe. O Alvinegro tem como primeiro adversário o Olímpico-SE, em confronto disputado no estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente (SP), sede do grupo 6 da competição. Na chave citada também estão o Grêmio Prudente, equipe anfitriã, e o Carajás-PA Como adiantado pelo colunista Lucas Mota, o Vovô irá jogar a primeira partida do Campeonato Cearense profissional com o elenco sub-20 e pretende integrar parte dos atletas ao elenco que disputará a Série B em 2026. Na Copinha, o Alvinegro utilizará um time mais jovem, com a maior parte dos jogadores com 17 e 18 anos.

Entre os nomes que podem desequilibrar para o Vovô, estão o goleiro Deivid e o atacante Adriano Bispo. Ambos são os únicos atletas da delegação com 20 anos, devendo ter um maior papel de liderança em relação ao jovem grupo. Deivid esteve na conquista da Copa do Nordeste sub-2, ma foi reserva do goleiro Gustavo Martins no jogo decisivo contra o Bahia. Além do Alvinegro, o arqueiro também defendeu as cores do Retrô e do Palmeiras, tendo bastante experiência em outros torneios de base. Já Adriano Bispo deve aproveitar a Copinha para mostrar seu futebol. O atacante foi contratado após boas passagens por Pouso Alegre e Novorizontino, mas, devido a forte concorrência no setor, foi muitas vezes um jogador que entrava no segundo tempo.



O Olímpico, por sua vez, não é uma equipe de muita expressão no cenário sergipano. Ao nível profissional, a melhor colocação do clube no campeonato estadual foi um vice-campeonato em 1996. Já na Copinha, a última participação do time foi em 2020, perdendo os três jogos de um grupo formado por Santos, Timon-MA e Marília-SP. Ficha Técnica: Prováveis escalações: Ceará: Deivid; Pegoraro, Ryan Gabriel, Kaiky e Riquelme; Gustavo, Guilherme e Pedro Esli; Lodovico, Rian e Adriano Bispo. Técnico: Mateus Oliveira

Olímpico: Cauã; Thelo, Valdinei, Nicolas e Alisson Jesus; Gabriel Napa, Gabriel e Jefinho; Mateus, Wendell Passarinho e Alexandre. Técnico: Adeilton Santos Ceará x Olímpico-SE Copa São Paulo de Futebol Júnior