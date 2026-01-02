Alvo do Ceará no mercado da bola, atacante Fabinho acerta com o Coritiba

Atacante Fabinho no jogo Vila Nova x América-MG pelo Campeonato Brasileiro Série B 2025 / Crédito: Mourão Panda / América

Um dos alvos do Ceará para reforçar o setor ofensivo do elenco na temporada de 2026, o atacante Fabinho optou por aceitar a proposta do Coritiba, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, conforme apurou o Esportes O POVO. Assim, o Alvinegro de Porangabuçu segue se movimentando no mercado da bola em busca de peças para a posição. Fabinho era um desejo antigo do departamento de futebol do Vovô, e sua contratação chegou a ser tentada no segundo semestre do ano passado. Naquela ocasião, porém, o atacante, então atleta do América-MG, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e precisou passar por cirurgia, o que fez o clube cearense encerrar a negociação.