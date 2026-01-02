Alvo do Ceará no mercado da bola, atacante Fabinho acerta com o Coritiba

Alvo do Ceará no mercado da bola, atacante Fabinho acerta com o CoritibaO jogador era um desejo antigo do Vovô e quase foi contratado em 2025, mas uma lesão no tornozelo encerrou a negociação na época
Um dos alvos do Ceará para reforçar o setor ofensivo do elenco na temporada de 2026, o atacante Fabinho optou por aceitar a proposta do Coritiba, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, conforme apurou o Esportes O POVO. Assim, o Alvinegro de Porangabuçu segue se movimentando no mercado da bola em busca de peças para a posição.
Fabinho era um desejo antigo do departamento de futebol do Vovô, e sua contratação chegou a ser tentada no segundo semestre do ano passado. Naquela ocasião, porém, o atacante, então atleta do América-MG, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e precisou passar por cirurgia, o que fez o clube cearense encerrar a negociação.
Ao término da temporada de 2025, o América-MG não avançou na renovação de Fabinho, e o atacante ficou livre no mercado para conversar com outros clubes. O Ceará surgiu como um dos interessados e abriu conversas para tentar o acerto, mas a decisão final do atleta foi pela proposta do Coritiba, que subiu para a elite nacional.
Atualmente, no elenco, o Ceará conta com quatro atacantes: Fernandinho, Juan Alano, Lucca e Pedro Henrique. Guilherme, que fazia parte do plantel, foi recentemente vendido para o Goztepe, da primeira divisão do futebol turco, por R$ 10 milhões – deste montante, o Alvinegro ficou com 50%, percentual que detinha dos direitos econômicos do atleta.
Quem é Fabinho?
Formado nas categorias de base do São Paulo, Fabinho, de 26 anos, já tem boa rodagem no futebol brasileiro. O atacante passou por diversos clubes na carreira, incluindo Athletico-PR, Chapecoense, Vitória, Mirassol, Criciúma e, por último, o América-MG, onde disputou a Série B de 2025.