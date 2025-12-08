Ceará e Fortaleza terminam a Série A entre os quatro piores mandantes

Ceará e Fortaleza terminam a Série A entre os quatro piores mandantesApesar disso, os clubes terminaram o Brasileirão no top-10 das maiores médias de público, com a torcida alvinegra em sexto e a tricolor em oitavo
O fator casa, que costuma ser uma marca extremamente positiva para Ceará e Fortaleza, nesta temporada não teve o mesmo impacto. Os dois clubes cearenses, rebaixados para a segunda divisão nacional, terminaram a Série A do Brasileirão deste ano entre os quatro piores mandantes, algo que, inevitavelmente, causou grandes impactos no desfecho final dos times na tabela de classificação.
Ceará foi o terceiro pior mandante
Mesmo com o apoio massivo da torcida, que terminou o Brasileirão com a sexta maior média de público, de 34.702 torcedores por jogo – contra o Palmeiras, por exemplo, o público foi superior a 58 mil pessoas na Arena Castelão –, o Ceará não conseguiu ter bom desempenho em seus domínios.
Os comandados de Léo Condé terminaram o Campeonato Brasileiro com o terceiro pior desempenho em casa, tendo 45,6% de aproveitamento, percentual superior apenas ao do Sport (17,5%) e Juventude (40,3%), que foram o lanterna e vice-lanterna do certame, respectivamente. Na campanha, o Vovô, em 19 jogos, venceu sete rivais, perdeu sete e empatou cinco vezes.
Leia mais
Fortaleza foi o quarto pior mandante
O Fortaleza até teve uma arrancada no final do campeonato, mas o bom desempenho não foi suficiente para livrar o time do rebaixamento. Após um primeiro turno muito ruim, marcado por diversas derrotas em casa, o Tricolor conseguiu melhorar após a chegada de Martín Palermo – não à toa, terminou com aproveitamento superior ao do rival Ceará.
Dono da oitava melhor média de público, de 26.391 torcedores por jogo, o Leão terminou a Série A com a quarta pior campanha dentro de casa, tendo 47,3% de aproveitamento, superior ao do Vovô, Juventude e Sport. Na campanha, o Tricolor do Pici, em 19 partidas, venceu oito confrontos, perdeu oito e empatou três vezes.
Os melhores mandantes da Série A:
- 1º - Flamengo (82,4%)
- 2º - Fluminense (80,7%)
- 3º - Bahia (78,9%)
- 4º - Cruzeiro (75,4%)
- 4º - Mirassol (75,4%)
…
- 17º - Fortaleza (47,3%)
- 18º - Ceará (45,6%)