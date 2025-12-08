Ceará e Fortaleza terminam a Série A entre os quatro piores mandantes

FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2025: Vina Campeonato Brasileiro Serie A Clássico Rei deu empate entre Fortaleza x Ceará. A partida aconteceu na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O fator casa, que costuma ser uma marca extremamente positiva para Ceará e Fortaleza, nesta temporada não teve o mesmo impacto. Os dois clubes cearenses, rebaixados para a segunda divisão nacional, terminaram a Série A do Brasileirão deste ano entre os quatro piores mandantes, algo que, inevitavelmente, causou grandes impactos no desfecho final dos times na tabela de classificação. Ceará foi o terceiro pior mandante Mesmo com o apoio massivo da torcida, que terminou o Brasileirão com a sexta maior média de público, de 34.702 torcedores por jogo – contra o Palmeiras, por exemplo, o público foi superior a 58 mil pessoas na Arena Castelão –, o Ceará não conseguiu ter bom desempenho em seus domínios.