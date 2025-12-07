Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Ceará passa mal após rebaixamento para a Série B

Segundo o vice-presidente e diretor de futebol do Vovô, Ernando Uchôa, João Paulo teve que ser atendido pelos médicos do escrete de Porangabuçu
O presidente de Ceará, João Paulo Silva, passou mal na noite deste domingo, 7, após a derrota por 3 a 1 do Vovô para o Palmeiras, na Arena Castelão — que sacramentou o rebaixamento do escrete de Porangabuçu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A informação foi divulgada pelo vice-presidente e diretor de futebol do Vovô, Ernando Uchôa, em pronunciamento prestado logo após o confronto contra o escrete palmeirense.

Segundo o dirigente, João Paulo teve que ser atendido pelos médicos do escrete de Porangabuçu, o que lhe impossibilitou de comparecer ao momento na sala de imprensa do Gigante da Boa Vista.

“Estou aqui porque o presidente João Paulo passou mal. Está sendo atendido pelos nossos médicos, e não teve condição alguma de vim para essa entrevista”, revelou Ernando. Até o momento, o clube não informou qual o estado de saúde de seu presidente após o ocorrido.

Pronunciamento oficial

Quem também esteve presente ao lado do vice-presidente do Alvinegro foi o CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins. Em sua fala, responsável pelo departamento de futebol do Vovô comentou sobre o rebaixamento ao fim do certame, pediu perdão ao torcedor do clube e garantiu que toda a equipe estará mais forte na próxima temporada.

“Mas estou falando aqui, fugindo do protocolo, e falando do fundo do meu coração. Perdão a cada torcedor, perdão meus filhos, a minha esposa. A cada funcionário do Ceará. Mas o que eu posso garantir é que o clube continua forte”, indagou.

 

