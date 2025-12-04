Fora do Z-4, Ceará e Fortaleza dependem apenas de si na 38ª rodada da Série A; entenda

Na tabela, o Vovô aparece na 15ª colocação, com 43 pontos, mesma pontuação do Leão, que vem logo atrás, em 16º

Fora da zona de rebaixamento, Ceará e Fortaleza chegam à 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro dependendo apenas de si para garantir a permanência na elite. Os resultados da 37ª rodada foram decisivos para que os rivais entrassem na rodada final com essa condição.

Do lado tricolor, a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, aliada às derrotas do Vitória, goleado por 4 a 0 pelo Red Bull Bragantino, e do Internacional, superado por 2 a 0 pelo São Paulo, tirou o time do Pici do Z-4 faltando apenas uma partida para o fim da competição.