Após destaque na Copa do Brasil, Rayr reencontra Maracanã na Fares Lopes

Rayr Miller foi destaque nos confrontos contra o Internacional, pela Copa do Brasil / Crédito: Reprodução/Redes sociais/Rayr Miller

Principal destaque do Maracanã na Copa do Brasil de 2025, o goleiro Rayr Miller enfrenta o ex-clube na final da Taça Fares Lopes. Destacado como um grande pegador de pênaltis, o arqueiro foi o herói da vitória do Tirol sobre o Fortaleza, na marca da cal, pelo placar de 5 a 3, após um empate por 1 a 1 no tempo normal. Após a classificação, que colocou a equipe do Pirambu na Copa do Brasil de 2025, o jogador falou sobre as dificuldades que o time teve durante o duelo contra o Leão, mas se mostrou animado para brigar pelo título.