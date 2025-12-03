Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após destaque na Copa do Brasil, Rayr reencontra Maracanã na Fares Lopes

Após destaque na Copa do Brasil, Rayr reencontra Maracanã na Fares Lopes

Hoje no Tirol, o arqueiro reencontra o ex-clube na final do torneio estadual após ter se destacado em Maracanaú
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Principal destaque do Maracanã na Copa do Brasil de 2025, o goleiro Rayr Miller enfrenta o ex-clube na final da Taça Fares Lopes. Destacado como um grande pegador de pênaltis, o arqueiro foi o herói da vitória do Tirol sobre o Fortaleza, na marca da cal, pelo placar de 5 a 3, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Após a classificação, que colocou a equipe do Pirambu na Copa do Brasil de 2025, o jogador falou sobre as dificuldades que o time teve durante o duelo contra o Leão, mas se mostrou animado para brigar pelo título.

"Muito feliz com a classificação. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas o time estava bastante focado e fez uma bela partida para sair com a vaga. Consegui ajudar meus companheiros nas cobranças de pênalti e isso coroou o esforço de todos, o grande trabalho que estamos fazendo. Agora vamos em busca do título", afirmou Rayr.

Leia mais

Marcado por pegar três pênaltis contra o Internacional nos dois duelos na Copa do Brasil, o goleiro se projetou para o Brasil pelo Maracanã. Além disso, o arqueiro já havia tido destaque no cenário estadual após um bom campeonato cearense.

“Será uma grande final contra o Maracanã. É um clube que faz parte da minha história, que sempre vou ter bastante respeito e carinho, mas hoje defendo a camisa do Tirol e faremos de tudo para levantar a taça. Sabemos que será um jogo duro, mas estamos preparados para dar o nosso melhor", afirma o atleta.

Agora, a Coruja encara o Bicolor pela final da Taça Fares Lopes, nesta sexta-feira, 5, às 19 horas, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE). A decisão será disputada em partida única e o mando de campo é do Maracanã, que teve melhor campanha no geral do torneio.

Na primeira fase da competição, as equipes ficaram no mesmo grupo, com o Tirol se classificando em segundo e o Maracanã em terceiro. No único duelo entre os times, a agremiação do Pirambu saiu vencedora pelo placar de 1 a 0.

Nas quartas de final, o Tirol eliminou o Ferroviário vencendo o confronto por 3 a 2, enquanto o Maracanã eliminou o Itapipoca nos pênaltis e avançou de fase. Nas semifinais, a Coruja despachou o Leão enquanto o Bicolor superou o Ceará por 2 a 1.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar