Após destaque na Copa do Brasil, Rayr reencontra Maracanã na Fares Lopes

Após destaque na Copa do Brasil, Rayr reencontra Maracanã na Fares LopesHoje no Tirol, o arqueiro reencontra o ex-clube na final do torneio estadual após ter se destacado em Maracanaú
Principal destaque do Maracanã na Copa do Brasil de 2025, o goleiro Rayr Miller enfrenta o ex-clube na final da Taça Fares Lopes. Destacado como um grande pegador de pênaltis, o arqueiro foi o herói da vitória do Tirol sobre o Fortaleza, na marca da cal, pelo placar de 5 a 3, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.
Após a classificação, que colocou a equipe do Pirambu na Copa do Brasil de 2025, o jogador falou sobre as dificuldades que o time teve durante o duelo contra o Leão, mas se mostrou animado para brigar pelo título.
"Muito feliz com a classificação. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas o time estava bastante focado e fez uma bela partida para sair com a vaga. Consegui ajudar meus companheiros nas cobranças de pênalti e isso coroou o esforço de todos, o grande trabalho que estamos fazendo. Agora vamos em busca do título", afirmou Rayr.
Marcado por pegar três pênaltis contra o Internacional nos dois duelos na Copa do Brasil, o goleiro se projetou para o Brasil pelo Maracanã. Além disso, o arqueiro já havia tido destaque no cenário estadual após um bom campeonato cearense.
“Será uma grande final contra o Maracanã. É um clube que faz parte da minha história, que sempre vou ter bastante respeito e carinho, mas hoje defendo a camisa do Tirol e faremos de tudo para levantar a taça. Sabemos que será um jogo duro, mas estamos preparados para dar o nosso melhor", afirma o atleta.
Agora, a Coruja encara o Bicolor pela final da Taça Fares Lopes, nesta sexta-feira, 5, às 19 horas, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE). A decisão será disputada em partida única e o mando de campo é do Maracanã, que teve melhor campanha no geral do torneio.
Na primeira fase da competição, as equipes ficaram no mesmo grupo, com o Tirol se classificando em segundo e o Maracanã em terceiro. No único duelo entre os times, a agremiação do Pirambu saiu vencedora pelo placar de 1 a 0.
Nas quartas de final, o Tirol eliminou o Ferroviário vencendo o confronto por 3 a 2, enquanto o Maracanã eliminou o Itapipoca nos pênaltis e avançou de fase. Nas semifinais, a Coruja despachou o Leão enquanto o Bicolor superou o Ceará por 2 a 1.