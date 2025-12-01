Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferroviário anuncia o português Nuno Pereira como novo técnico

Ferroviário anuncia o português Nuno Pereira como novo técnico

Sua passagem de maior destaque no futebol foi como auxiliar técnico de Petit, no Cuiabá
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ferroviário anunciou na tarde desta segunda-feira, 1º, a contratação do treinador Nuno Pereira, de 48 anos. O português tem passagens por clubes conhecidos do futebol de seu país, como Boavista, Rio Ave e Tondela, mas inicia apenas seu segundo trabalho como técnico profissional no Ferrão.

A primeira experiência do profissional enquanto treinador profissional foi no modesto Vila Real-POR, na temporada 2013/2014, em apenas 14 jogos, onde conquistou somente duas vitórias. Na maior parte da carreira, Nuno Pereira executou funções de preparador físico e auxiliar técnico.

O português chega para substituir o experiente Marcelo Villar, que assumiu a equipe coral na reta final da Série D e foi mantido no cargo mesmo após eliminação para o ASA-AL. O treinador cearense, contudo, não resistiu a precoce eliminação para o Tirol nas quartas de final da Copa Fares Lopes e foi dispensado.

Entre os trabalhos mais relevantes de Nuno Pereira está sua passagem pelo Cuiabá, quando foi auxiliar de Petit em sua breve estadia no clube do Centro-Oeste. Na ocasião, o Dourado até teve um principio de reação no Campeonato Brasileiro, incluindo um 5 a 0 no Fortaleza, mas após uma sequência de resultados ruins, Petit e Pereira foram demitidos com o clube na zona de rebaixamento.

Leia mais

É válido lembrar que essa não é a primeira tentativa do clube da Barra com um treinador português. Desde as primeiras aproximações com a europeia MAKES, hoje dona da SAF do clube, o time cearense já havia tentado Tiago Zorro como técnico.

Zorro até teve um inicio promissor, sendo competitivo contra equipes de Série A, como Sport e Vitória, e conseguindo a classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste em um grupo complicado. Contudo, a precoce eliminação na Copa do Brasil e o desempenho ruim nos jogos onde o clube precisava ser mais competitivo acabaram culminando em sua demissão.

Para 2026, o Ferrão tem como competições o Campeonato Cearense e a Série D, uma vez que a eliminação para o Tirol tirou as chances de classificação para a Copa do Brasil e classificação para a Copa do Nordeste depende de uma classificação para a Sul-Americana de Ceará ou Fortaleza.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar