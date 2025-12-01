Ferroviário anuncia o português Nuno Pereira como novo técnico

Anuncio oficial de Nuno Pereira, novo treinador do Ferroviário / Crédito: Divulgação/Ferroviário

O Ferroviário anunciou na tarde desta segunda-feira, 1º, a contratação do treinador Nuno Pereira, de 48 anos. O português tem passagens por clubes conhecidos do futebol de seu país, como Boavista, Rio Ave e Tondela, mas inicia apenas seu segundo trabalho como técnico profissional no Ferrão. A primeira experiência do profissional enquanto treinador profissional foi no modesto Vila Real-POR, na temporada 2013/2014, em apenas 14 jogos, onde conquistou somente duas vitórias. Na maior parte da carreira, Nuno Pereira executou funções de preparador físico e auxiliar técnico.