Ferroviário anuncia demissão de Marcelo Vilar após eliminação na Fares Lopes

Marcelo Vilar iniciou sua sexta passagem pelo Ferroviário em julho deste ano, logo após a saída do técnico português Tiago Zorro
Autor Levi Lima
O Ferroviário anunciou na tarde desta sexta-feira, 28, o desligamento do técnico Marcelo Vilar. A decisão da diretoria do clube aconteceu um dia após o Tubarão ser eliminado nas quartas de final da Copa Fares.

A última partida de Vilar à frente do Ferroviário aconteceu nesta quinta-feira, 27, contra o Tirol. A equipe Coral perdeu por 3 a 2 e, com o resultado, deu adeus a disputa do torneio estadual.

Segundo o clube, a mudança no corpo técnico é visando o planejamento do clube para a temporada 2026, cujo calendário se inicia já no dia 6 de janeiro, em disputa da 1ª rodada do Campeonato Cearense, contra o Maracanã.

Trajetória de Marcelo Vilar no Ferroviário

Marcelo Vilar iniciou sua sexta passagem pelo Ferroviário em julho deste ano. O profissional, de 64 anos, assumiu o comando do Tubarão logo após a saída do técnico português Tiago Zorro.

Em nove partidas comandando o escrete da Barra — entre duelos do Brasileirão Série D e da Copa Fares Lopes — foram registradas duas vitórias, três empates e quatro derrotas, obtendo 33,3% de aproveitamento.

No campeonato nacional, o treinador até conseguiu avançar para o mata-mata, mas foi eliminado para o ASA-AL já no primeiro confronto. Já na Fares Lopes, o Tubarão só conquistou uma vitória nos cinco jogos que disputou.

