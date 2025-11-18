Ferroviário anuncia SAF e formaliza venda ao grupo Makes

O Ferroviário oficializou sua SAF na noite desta terça-feira, 18. / Crédito: Divulgação

O Ferroviário oficializou na noite desta terça-feira, 18, a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Em um comunicado oficial, onde ressaltou a venda para o grupo Makes, o clube exaltou o "dia histórico" como o início de " um ciclo de evolução, profissionalismo e crescimento" na existência do time. + Presidente eleito do Ferroviário avalia dívida de R$ 2,5 milhões de natureza trabalhista

"O Ferroviário Atlético Clube oficializa sua SAF, iniciando um ciclo de evolução, profissionalismo e crescimento como nunca antes em nossa história. Desde 1933, quando os trabalhadores da Rede de Viação Cearense criaram o clube que nasceu do povo e para o povo, o Ferroviário sempre se sustentou na raça, na coragem e na paixão da sua torcida. Agora, damos o passo mais importante das últimas décadas — um passo que prepara o Ferrão para voos altos, estáveis e ambiciosos", escreveu o clube. O grupo Makes, responsável pela compra do time e representado pelo empresário Pedro Roxo, já atua internamente no clube, inclusive em tomadas de decisões relacionadas ao futebol profissional. Com o acordo concluído, a empresa passará a gerir o futebol masculino, feminino e as categorias de base de maneira oficial. A venda já havia sido aprovada desde janeiro deste ano. Na ocasião, a constituição da SAF do clube foi concluída com 93,33% dos voto. O momento ocorreu na Assembleia Geral marcada pelo clube, que também debateu a autorização para que diretoria executiva e mesa diretiva do conselho deliberativo a executarem as ações e atos necessários para a constituição da SAF na Junta Comercial do Estado do Ceará. Ao todo, 45 sócios-torcedores participaram do momento. Foram 42 votantes a favor da constituição da sociedade anônima do clube e apenas dois votos contra. Ocorreu ainda uma abstenção no processo.

Confira nota do clube: Hoje é um dia histórico para a nação coral. O Ferroviário Atlético Clube oficializa sua SAF, iniciando um ciclo de evolução, profissionalismo e crescimento como nunca antes em nossa história. Desde 1933, quando os trabalhadores da Rede de Viação Cearense criaram o clube que nasceu do povo e para o povo, o Ferroviário sempre se sustentou na raça, na coragem e na paixão da sua torcida. Agora, damos o passo mais importante das últimas décadas — um passo que prepara o Ferrão para voos altos, estáveis e ambiciosos. A chegada da Makes simboliza:

• Profissionalização total da gestão

• Segurança e tranquilidade para funcionários, atletas e colaboradores

• Ampliação da estrutura e modernização da infraestrutura

• Mais competitividade, mais organização e mais foco em resultados

• Um clube preparado para disputar mais e vencer mais Foram meses de zelo, estudo, negociações intensas e responsabilidade jurídica. Um processo conduzido com cuidado, transparência e convicção. E agora, oficialmente tudo certo entre as partes , temos certeza:

o Ferroviário está pronto para mudar de patamar. O Ferrão é um só.

O Ferrão é de todos.

E a partir de hoje, com o apoio da Makes e a paixão da maior torcida da cidade, começamos uma nova caminhada — mais forte, mais unida e mais ambiciosa.