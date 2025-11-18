Ferroviário anuncia SAF e formaliza venda ao grupo Makes

Ferroviário anuncia SAF e formaliza venda ao grupo MakesVenda já havia sido aprovada em janeiro deste ano com 93,33% dos votos favoráveis
O Ferroviário oficializou na noite desta terça-feira, 18, a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Em um comunicado oficial, onde ressaltou a venda para o grupo Makes, o clube exaltou o "dia histórico" como o início de " um ciclo de evolução, profissionalismo e crescimento" na existência do time.
"O Ferroviário Atlético Clube oficializa sua SAF, iniciando um ciclo de evolução, profissionalismo e crescimento como nunca antes em nossa história. Desde 1933, quando os trabalhadores da Rede de Viação Cearense criaram o clube que nasceu do povo e para o povo, o Ferroviário sempre se sustentou na raça, na coragem e na paixão da sua torcida. Agora, damos o passo mais importante das últimas décadas — um passo que prepara o Ferrão para voos altos, estáveis e ambiciosos", escreveu o clube.
O grupo Makes, responsável pela compra do time e representado pelo empresário Pedro Roxo, já atua internamente no clube, inclusive em tomadas de decisões relacionadas ao futebol profissional. Com o acordo concluído, a empresa passará a gerir o futebol masculino, feminino e as categorias de base de maneira oficial.
A venda já havia sido aprovada desde janeiro deste ano. Na ocasião, a constituição da SAF do clube foi concluída com 93,33% dos voto. O momento ocorreu na Assembleia Geral marcada pelo clube, que também debateu a autorização para que diretoria executiva e mesa diretiva do conselho deliberativo a executarem as ações e atos necessários para a constituição da SAF na Junta Comercial do Estado do Ceará.
Ao todo, 45 sócios-torcedores participaram do momento. Foram 42 votantes a favor da constituição da sociedade anônima do clube e apenas dois votos contra. Ocorreu ainda uma abstenção no processo.
Confira nota do clube:
A chegada da Makes simboliza:
• Profissionalização total da gestão
• Segurança e tranquilidade para funcionários, atletas e colaboradores
• Ampliação da estrutura e modernização da infraestrutura
• Mais competitividade, mais organização e mais foco em resultados
• Um clube preparado para disputar mais e vencer mais
Foram meses de zelo, estudo, negociações intensas e responsabilidade jurídica. Um processo conduzido com cuidado, transparência e convicção. E agora, oficialmente tudo certo entre as partes , temos certeza:
o Ferroviário está pronto para mudar de patamar.
O Ferrão é um só.
O Ferrão é de todos.
E a partir de hoje, com o apoio da Makes e a paixão da maior torcida da cidade, começamos uma nova caminhada — mais forte, mais unida e mais ambiciosa.
A torcida coral pode esperar um clube estruturado, competitivo e preparado para construir alegrias e conquistas ano após ano. O futuro chegou. E ele veste vermelho, preto e branco.
Vamos juntos elevar o Ferroviário a campos muito mais altos.
Porque o Ferrão não nasceu grande, mas nasceu gigante. E agora, vai mostrar isso ao Brasil.