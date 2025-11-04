Breno vê Clássico-Rei como "divisor de águas" para o Fortaleza: "Mexe com a cidade"O atacante tricolor pregou respeito ao Ceará, mas disse que os erros cometidos pelo Leão acabaram sendo determinantes nos clássicos passados deste ano
Artilheiro do Fortaleza na Série A desta temporada, Breno Lopes concedeu entrevista coletiva e projetou o decisivo Clássico-Rei que será disputado na próxima quinta-feira, dia 6, na Arena Castelão, diante do Ceará. O atacante pregou respeito e reforçou que o momento do rival é melhor, mas ressaltou que o Leão tem totais condições de vencer o duelo.
“O grupo está bem consciente desse jogo, que é muito importante para nós, pensando em pontuação e tabela. É um clássico, algo que mexe com a cidade e com os ânimos. A gente vem conversando para equilibrar isso e entrar focado somente em jogar futebol, em fazer o nosso melhor”, disse.
“Nossa equipe vem em uma crescente muito boa, sendo mais consistente e criando mais oportunidades de gol. Respeitando o nosso rival, que vem em um momento bom na competição. O ano deles tem sido mais consistente que o nosso, mas é esquecer tudo que passou e focar nessa partida, que pode ser um divisor de águas pra gente na competição”, completou.
Erros do Fortaleza foram determinantes em clássicos anteriores, diz Breno
Neste ano, o Fortaleza encarou o Ceará em quatro oportunidades, período em que sofreu três derrotas e um empate. Sobre esse retrospecto ruim, Breno Lopes disse que, em nenhum dos jogos, o Alvinegro foi realmente superior e que os erros do Leão acabaram sendo determinantes no placar final – ele citou algumas expulsões de jogadores tricolores como exemplo.
“Nos últimos clássicos, principalmente neste ano, a gente perdeu mais no detalhe. O Ceará não fez nenhum jogo em que tenhamos corrido atrás deles ou em que tenham sido melhores. Acabamos perdendo por erros nossos. Então, temos que corrigir isso. Quando vamos jogar contra eles, eles dão a bola para nós e esperam o nosso erro. Que a gente possa entrar focado, porque, quando conseguimos propor o jogo, temos bons jogadores, com qualidade”, comentou.
"É todo mundo entender isso e ter a cabeça boa para não perder jogadores. Perdemos jogadores na final do Campeonato Cearense, e isso prejudica muito. Por ser clássico, todo mundo entra pilhado, mas temos que ter a cabeça no lugar. Temos que jogar futebol. Vamos competir, sim, pois é um clássico, mas também com a cabeça fria. A gente necessita muito desses três pontos", concluiu.