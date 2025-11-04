Breno vê Clássico-Rei como "divisor de águas" para o Fortaleza: "Mexe com a cidade"

Atacante Breno Lopes deu assistência para o gol de Bareiro, neste sábado, contra o Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Artilheiro do Fortaleza na Série A desta temporada, Breno Lopes concedeu entrevista coletiva e projetou o decisivo Clássico-Rei que será disputado na próxima quinta-feira, dia 6, na Arena Castelão, diante do Ceará. O atacante pregou respeito e reforçou que o momento do rival é melhor, mas ressaltou que o Leão tem totais condições de vencer o duelo. “O grupo está bem consciente desse jogo, que é muito importante para nós, pensando em pontuação e tabela. É um clássico, algo que mexe com a cidade e com os ânimos. A gente vem conversando para equilibrar isso e entrar focado somente em jogar futebol, em fazer o nosso melhor”, disse.