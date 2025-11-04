Bruno Ferreira vira pilar da defesa do Ceará e chega em alta para o Clássico-Rei

Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, começou o Campeonato Cearense como reserva e retomou a titularidade ainda na fase de grupos / Crédito: FCO FONTENELE

A trajetória de Bruno Ferreira no Ceará foi construída sob alguns pilares: paciência, resiliência e competência. O goleiro, que nem sempre foi unanimidade entre os torcedores, hoje é titular absoluto do Vovô e peça fundamental no sistema defensivo. Com importantes atuações recentes, o camisa 94 chega para o Clássico-Rei da próxima quinta-feira, 6, com a missão de manter a baliza alvinegra intacta. Embora tenha terminado a temporada passada como peça importante no acesso à elite nacional, Bruno Ferreira viu, em 2025, o Ceará ir ao mercado em busca de um novo goleiro. O escolhido foi Keiller, que iniciou o ano ganhando oportunidades como titular, mas não se firmou. O técnico Léo Condé logo acionou novamente o camisa 94, seu homem de confiança – que, mais uma vez, correspondeu às expectativas.