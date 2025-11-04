Bruno Ferreira vira pilar da defesa do Ceará e chega em alta para o Clássico-Rei

Bruno Ferreira vira pilar da defesa do Ceará e chega em alta para o Clássico-ReiO arqueiro do Vovô é titular absoluto no Brasileirão e tem tido atuações de destaque. Contra o Leão, neste ano, o camisa 94 está invicto, com três vitórias e um empate
A trajetória de Bruno Ferreira no Ceará foi construída sob alguns pilares: paciência, resiliência e competência. O goleiro, que nem sempre foi unanimidade entre os torcedores, hoje é titular absoluto do Vovô e peça fundamental no sistema defensivo. Com importantes atuações recentes, o camisa 94 chega para o Clássico-Rei da próxima quinta-feira, 6, com a missão de manter a baliza alvinegra intacta.
Embora tenha terminado a temporada passada como peça importante no acesso à elite nacional, Bruno Ferreira viu, em 2025, o Ceará ir ao mercado em busca de um novo goleiro. O escolhido foi Keiller, que iniciou o ano ganhando oportunidades como titular, mas não se firmou. O técnico Léo Condé logo acionou novamente o camisa 94, seu homem de confiança – que, mais uma vez, correspondeu às expectativas.
Em maio, na quarta rodada do Brasileirão, Bruno Ferreira sofreu uma lesão durante a vitória sobre o Vasco, na Arena Castelão, e precisou ser substituído por Fernando Miguel. O goleiro voltou a ser relacionado mais de um mês depois, em um duelo da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no qual ficou no banco – posição que manteve nas duas partidas seguintes, ambas pela Série A, nas derrotas para o Atlético-MG e o Botafogo.
Leia mais
Outra vez, não demorou para o goleiro retomar o posto de titular, função que segue intacta desde então. Com quase dois metros de altura, a “muralha” do Ceará vem sendo um dos grandes destaques da equipe na atual campanha no Campeonato Brasileiro. No certame, o arqueiro participou de 24 jogos, todos como titular, período em que contabiliza 63 defesas, sendo 38 em finalizações vindas de dentro da grande área. Os dados são do Sofascore.
Será a quinta vez que Bruno Ferreira enfrentará o Fortaleza neste ano, adversário que conhece bem e diante do qual está invicto. Nos quatro confrontos anteriores, o arqueiro venceu três e empatou um, além de ter comemorado o título do Campeonato Cearense. O jogo mais recente ocorreu exatamente pela Série A, quando o Vovô conquistou o triunfo.
Números de Bruno Ferreira na Série A:
- 2° em duelos ganhos por jogo (0.8)
- 4° em ações defensivas (34)
- 5° em passes longos certos (118)
- 6° em socos na bola por jogo (0.7)
- 7° em menos gols sofridos por jogo (0.95)
- 8° em gols evitados (3.51)
- 9° em bolas defendidas (72.7%)
- 19° em defesas por jogo (2.54)
Fonte: Sofascore