Pedro Raul exalta Vina e rechaça pressão no Clássico-Rei: "É deles lá o problema"

O Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão que colocará Ceará e Fortaleza frente a frente pela 32ª rodada da Série A , possui diferentes pesos para Vovô e Leão. Do lado alvinegro, a meta de bater o rival está entrelaçada ao desejo de trilhar voos maiores, com uma classificação mais confortável para confirmar a ida à Copa Sul-Americana. Já do lado tricolor, o objetivo é ganhar cada vez mais moral e pontos para fugir do rebaixamento.

Em meio ao embate de enredos, o centroavante Pedro Raul rechaçou qualquer pressão na equipe comandada por Léo Condé. Para ele, ainda que o Clássico-Rei tenha "um gosto a mais", hoje a sede por vencer está pelo objetivo de alcançar a pontuação necessária para ir para a Copa Sul-Americana e que, qualquer outro enredo, é "problema" do Fortaleza.

"A gente tá focado no nosso. Se do outro lado estão transformando em alguma coisa, é deles lá o problema. A gente tá compenetrado nos nossos objetivos de alcançar a pontuação que o clube estipulou e vamos para mais um jogo. É um Clássico, é diferente, mas a gente vai tratar com a mesma importância que tratou todos até agora. Vamos em busca dos três pontos e é isso", acentuou.

Vina é exaltado por Pedro Raul

Grande figura nas disputas entre Ceará e Fortaleza nos últimos anos, Vina foi exaltado por Pedro Raul em coletiva antes do Clássico-Rei. O centroavante, que recentemente voltou a marcar com assistência do camisa 29, destacou que a sintonia que possui desde o primeiro treino com o ídolo alvinegro.

"Ter o Vina no nosso grupo, no nosso elenco, é muito importante e muito bom. É um ídolo do clube, que representa o clube 24 horas por dia. Ter ele em campo é melhor ainda. A gente tem características que se auxiliam muito um ao outro. Eu por gostar desse jogo curto e ele também tem isso. A gente se entendeu muito rapidamente desde o primeiro jogo, do primeiro treino. Como um camisa 9, é muito bom ter ele em campo. Fico feliz por ter feito gol com assistência dele. Isso formata mais nosso elo", finalizou.