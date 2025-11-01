Rodger Raniery agradece torcida após eleição: "Precisamos unir o Ferroviário"

Rodger Raniery foi eleito presidente do Ferroviário e assume o clube no dia 1º de dezembro / Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Rodger Raniery, eleito presidente do Ferroviário para o triênio de 1º de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2028, neste sábado, 1º, concedeu entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, minutos após o fim do pleito. Em sua fala, o candidato agradeceu os 114 votos que recebeu e falou sobre seus primeiros passos como mandatário. Em comentário ao jornalista Sérgio Ponte, Rodger afirmou que a quantidade de votos foi próxima do projetado, mas que esperava mais eleitores no dia. Ao todo, 189 torcedores foram ao Elzir Cabral para escolher o novo presidente do clube.

"Até eu assumir, no dia 1º de dezembro, o Ferroviário vai decidir se vai assinar o contrato com a Makes ou não. Temos que entender o contrato, saber se a atual gestão vai assinar ou não; caso assine, se o futebol profissional irá ficar diretamente com a SAF. Se cair para nossa administração, só iremos assinar se o contrato estiver seguro, resguardando os direitos do Ferroviário, e tocar o barco de dezembro para frente. Caso não assine, o futebol será gerido por Valmir Araújo", afirma Rodger Raniery. Valmir Araújo é um dirigente de muita bagagem no Ferroviário, tendo montado elencos vencedores na história coral. Além de garantir sua contatação, o presidente eleito do time da Barra diz que o dirigente terá autonomia em seu setor. "Estarei sempre conversando com ele, escutando-o, porque ele entende de futebol. Já foi campeão brasileiro (da Série D) duas vezes e tenho certeza que ele colocará o Ferroviário novamente na Série C. A torcida sabe que ele entende. O Ferroviário sempre foi vencedor com o Valmir a frente do time", disse.

Dívida Trabalhista e relação com outros grupos políticos Além da SAF, Rodger Raniery assume o Tubarão da Barra em um momento delicado financeiramente. Apesar de, segundo membros da chapa de Rodger, o time não dever salários ao elenco atual, a dívida trabalhista é alta. "Conforme a última reunião do conselho fiscal, o Ferroviário tem uma dívida de R$ 900 mil em execução. Esse número pode aumentar e ir para R$ 2 milhões. As últimas gestões fizeram que essa dívida aumentasse muito", afirma o presidente eleito. Sobre a relação com o atual presidente e com a chapa adversária, o dirigente explicou porque saiu do clube em 2024 e afirmou que entrará em contato com membros do grupo político que foi seu adversário para garantir uma união no clube.