Rodger Raniery é eleito presidente do Ferroviário

Rodger Raniery durante eleição do Ferroviário / Crédito: Lenilson Santos/ Ferroviário AC

Após o fechamento das urnas, o Ferroviário tem um novo presidente para o triênio de 1º de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2028. Rodger Raniery venceu Newton filho por 114 a 73 votos e assumirá o comando da equipe coral a partir do próximo mês. A votação contou com 189 eleitores, com somente dois votos nulos, e aconteceu das 9 às 18 horas deste sábado, 1º, na sede do clube, o estádio Elzir Cabral.

Além do presidente da agremiação, também foram eleitos: Francisco Barros Machado Neto como vice-presidente; Cássio Pinheiro Cacau como presidente do Conselho Deliberativo; Marcelo Araújo Gomes como vice-presidente do Conselho Deliberativo.

Em clima inicialmente ameno, os candidatos de ambas as chapas se fizeram presentes no momento de apuração e aguardaram o resultado no recinto. Supervisionando o processo, estava o presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário, Abdon Paula Neto. No processo, houve um momento de reclamação por parte da chapa Futuro, Orgulho e Tradição por uma das cédulas da chapa Amor e Lealdade contar o nome do eleitor enquanto todas as outras cédulas da votação estavam sem identificação do votante. A reclamação, contudo, não causou anulação do voto. Eleição rodeada de polêmicas Primeira eleição do Ferrão com dois candidatos em 92 anos de história, o pleito foi lotado de acusações por parte das duas vertentes. Ambos os grupos políticos apresentaram divergências em relação a atual gestão e utilizaram a venda da SAF para a empresa MAKES como pauta.