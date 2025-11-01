Rodger Raniery é eleito presidente do Ferroviário

Rodger Raniery é eleito presidente do FerroviárioO novo mandatário comandará o clube a partir do dia 1º de dezembro deste ano e ficará no cargo até 30 de novembro de 2028
Após o fechamento das urnas, o Ferroviário tem um novo presidente para o triênio de 1º de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2028. Rodger Raniery venceu Newton filho por 114 a 73 votos e assumirá o comando da equipe coral a partir do próximo mês. A votação contou com 189 eleitores, com somente dois votos nulos, e aconteceu das 9 às 18 horas deste sábado, 1º, na sede do clube, o estádio Elzir Cabral.
Além do presidente da agremiação, também foram eleitos: Francisco Barros Machado Neto como vice-presidente; Cássio Pinheiro Cacau como presidente do Conselho Deliberativo; Marcelo Araújo Gomes como vice-presidente do Conselho Deliberativo.
Leia mais
Saiba mais sobre o novo presidente
Rodger Raniery, é ex-diretor jurídico do Tubarão e também ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, cargo que ocupou até 2024. Antes de anunciar sua candidatura, renunciou ao cargo de Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE).
Suas principais propostas foram em torno da modernização do departamento de futebol e uma maior captação de atletas locais para a base.
Processo Eleitoral
Por meio de cédulas de papel com os nomes das duas chapas, os 189 eleitores assinalaram um X na sessão do grupo político de sua escolha. Após as 18 horas, a única urna do recinto foi esvaziada e os votos passaram por dois processos de contagem, sendo o primeiro para conferir se a quantidade de cédula estava condizente com o número de eleitores que assinaram a ata de presença, para só assim, contar o número de votos de cada candidato.
Em clima inicialmente ameno, os candidatos de ambas as chapas se fizeram presentes no momento de apuração e aguardaram o resultado no recinto. Supervisionando o processo, estava o presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário, Abdon Paula Neto.
No processo, houve um momento de reclamação por parte da chapa Futuro, Orgulho e Tradição por uma das cédulas da chapa Amor e Lealdade contar o nome do eleitor enquanto todas as outras cédulas da votação estavam sem identificação do votante. A reclamação, contudo, não causou anulação do voto.
Eleição rodeada de polêmicas
Primeira eleição do Ferrão com dois candidatos em 92 anos de história, o pleito foi lotado de acusações por parte das duas vertentes. Ambos os grupos políticos apresentaram divergências em relação a atual gestão e utilizaram a venda da SAF para a empresa MAKES como pauta.
Além disso, a chapa Futuro, Orgulho e Tradição judicializou a eleição, alegando falta de transparência por parte do Conselho Deliberativo e requisitou adiamento das eleições. A vertente afirmava que não estava tendo acesso a informações relacionadas ao tempo de contribuição dos sócio-torcedores aptos para voto, coisa que o grupo afirmava ser garantido por estatuto.
Contudo, o magistrado Fernando Teles de Paula Lima, 38ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, afirmou que não há artigo nos documentos publicados pelo Tubarão que garanta direito às informações solicitadas pelo grupo político.