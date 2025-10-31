Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eleição do Ferroviário para presidente ocorre neste sábado, 1º

Após trocas de farpas e ação judicial, Ferroviário decide novo presidente neste sábado, 1º

No pleito, os torcedores do Ferrão irão escolher a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo do Tubarão para o triênio de 1º de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2028
O Ferroviário terá seu processo eleitoral para Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo realizado neste sábado, 1º, de 9 às 18 horas, no Estádio Elzir Cabral, sede do clube, na Barra do Ceará.

Esta será a primeira vez na história em que os sócios corais poderão escolher entre dois candidatos para o comando do Tubarão, uma vez que, tradicionalmente, os grupos políticos formavam chapa única para as disputas.

Desta vez, o clima foi tenso nos bastidores do clube, com trocas de farpas entre os candidatos e até ação judicial para adiamento da votação.

No pleito, os torcedores do Ferrão irão escolher presidentes e vices dos dois órgãos para o triênio de 1º de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2028. Estão aptos para voto os sócio-torcedores contribuintes, ininterruptamente, por, no mínimo, três anos, e associados patrimoniais, com, pelo menos, seis meses completos de presença no quadro social.

Na corrida eleitoral, estão as chapas "Amor e Lealdade" e "Futuro, Orgulho e Tradição", cada uma com nomes relevantes da política coral e divergências em relação a determinados processos do clube.

O primeiro grupo é liderado por Rodger Raniery, que já foi diretor jurídico, vice-presidente do Conselho Deliberativo, cargo que ocupou até 2024, e atuava como Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE) antes de se tornar candidato.

As principais propostas da chapa "Amor e Lealdade" são a estruturação do Ferrão com objetivo de retornar às divisões de maior nível técnico e visibilidade, e que o time da Barra do Ceará seja figura frequente na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Além disso, pretende ampliar e melhorar a captação de jovens atletas em Fortaleza e no interior do Ceará.

Liderado pelo ex-presidente Newton Filho, o grupo "Amor e Lealdade" tem como principal bandeira a luta contra o processo de venda da SAF realizada pela atual gestão. Entre os apoiadores de Newton está o atacante Edson Cariús, ídolo na Barra do Ceará e, atualmente, jogador do Tirol.

Além das discussões sobre a SAF, a chapa tem como propostas a revitalização do patrimônio do clube e uma reformulação no setor de futebol, que será chefiado, em caso de vitória, pelo também ex-presidente Clóvis Dias.

Tentativa de adiamento do pleito 

No dia 22 deste mês, a chapa "Futuro, Orgulho e Tradição" entrou com ação na Justiça Comum pedindo adiamento das eleições do Ferroviário, alegando "falta de transparência na condução do processo eleitoral". O grupo político afirmava que não recebeu, por parte do Conselho Deliberativo, informações garantidas a chapa por meio do estatuto do clube.

O Conselho, por meio do presidente Abdon Paula Neto, afirmou ao Esportes O POVO que o clube cumpriu com todos os requisitos do estatuto. "No dia 23 de setembro, foi divulgado edital de registro e não houve nenhuma impugnação por parte da chapa citada e nem pedido de informação a partir daí", afirmou o dirigente.

Nesta sexta-feira, 31, a 38ª Vara Cível de Fortaleza indeferiu o pedido do grupo político e manteve as eleições para este sábado, 1º. 

