Conheça as propostas dos dois candidatos à presidência do Ferroviário

Eleições no Ferroviário acontecerão neste sábado, 1º / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Pela primeira vez em 92 anos, o Ferroviário terá a primeira eleição com mais de uma chapa concorrendo à presidência coral. O pleito acontece neste sábado, 1º, com disputa entre os grupos "Amor e Lealdade" e "Futuro, Orgulho e Tradição". Ambos se declaram oposição à atual gestão do clube e contam com figuras experientes. Dentre as propostas, as duas chapas têm como ideia reformular o departamento de futebol do Ferrão, como também pretendem mudar o modelo administrativo. A SAF do clube da Barra do Ceará também está em pauta entre os candidatos.

Rodger Raniery é candidato à presidência do Tubarão da Barra Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal O grupo já tem nomes e cargos definidos em caso de vitória na eleição, com Francisco Barros Machado Neto como vice-presidente; Cássio Pinheiro Cacau como presidente do Conselho Deliberativo; Marcelo Araújo Gomes como vice-presidente do Conselho Deliberativo; Valmir Araújo como diretor de futebol; José Airton de Oliveira como diretor de patrimônio; José Maria Costa Filho como diretor administrativo; e Jeff Peixoto na diretoria de arte e cultura. "Deixei um cargo importante no Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará para me dedicar integralmente ao Ferroviário. Meu pedido é de apoio à torcida do clube, para que juntos possamos construir um projeto sólido, respeitando a história, a cultura e a paixão de todos que fazem parte do Ferrão", afirma Rodger Raniery.

Principais propostas da chapa:

Modernização e reorganização da gestão do clube, buscando criar uma estrutura sólida e sustentável que permita o retorno do Ferroviário às divisões superiores do Campeonato Brasileiro, bem como o acesso à Copa do Brasil e à Copa do Nordeste



Promover eventos integrativos que reforcem a cultura coral e gerem pertencimento. Entre as propostas está a expansão do Projeto Casa de Craques, que une esporte, inclusão social e apoio psicossocial a jovens talentos

Implantação de um plano estruturado para captação e formação de talentos em Fortaleza e no interior do estado, em parceria com projetos sociais e instituições de ensino Chapa "Futuro, Orgulho e Tradição" Encabeçado pelo ex-presidente Newton Filho, que dirigiu o Ferroviário entre 2019 e 2022, o grupo político conta com o apoio de figuras conhecidas do clube, como o ídolo Edson Cariús e o ex-presidente Clóvis Dias. Entre as principais pautas da chapa, está a discordância em relação à implementação e venda da SAF para a empresa portuguesa Makes. Newton Filho abriu o jogo sobre a situação coral Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário A chapa tem como candidatos, além de Newton Filho para o cargo de presidente, Francisco Joel de Oliveira para vice-presidente da Diretoria Executiva; Fernando Lobo para presidência do Conselho Deliberativo; e Marcelo Caetano para vice-presidente do Conselho Deliberativo.

"A Chapa Futuro, Orgulho e Tradição representa o maior movimento de reconstrução da história do Ferroviário Atlético Clube, pois uniu diversas pessoas, de diferentes gerações, que, preocupadas com a atual situação do clube, resolveram colocar seus nomes à disposição da torcida para devolver ao clube a credibilidade e o respeito que sua história merece", afirma Fernando Lobo. Principais propostas da chapa: Auditoria externa para entender a situação financeira do clube

Reformulação de todo o setor de futebol, sob o comando de Clóvis Dias, que retorna ao clube depois de anos, além da revitalização do patrimônio, que está deteriorado

Reanálise do processo de venda da SAF do clube, devido a indícios de irregularidades Divergências jurídicas: O primeiro pleito com duas candidaturas à presidência na história do clube não passou livre de polêmicas. No último dia 22, a chapa "Futuro, Orgulho e Tradição" protocolou uma ação na Justiça acerca do processo eleitoral do Ferroviário. O grupo alega que o Conselho Deliberativo coral não divulgou informações primordiais sobre os sócios aptos a votos. Contatado pelo Esportes O POVO, o presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário, Abdon Paula Neto, afirma que o órgão cumpriu com todos os requisitos presentes no estatuto.

