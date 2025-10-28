Tirol anuncia Ciel como reforço para a Taça Fares Lopes

Tirol anuncia Ciel como reforço para a Taça Fares LopesSegundo informações da imprensa alagoana, o jogador teria encaminhado uma renovação com o Azulão e seria emprestado ao Time da Coruja até o fim do Campeonato Estadual
O Tirol anunciou na tarde desta terça-feira, 28, a contratação do atacante Ciel, de 43 anos, para a disputa da Taça Fares Lopes. O camisa 99 chega ao clube do Pirambu após uma passagem de somente três jogos e nenhum gol pelo CSA-AL. O reforço chega por empréstimo até o fim do torneio.
No Time da Coruja, o experiente atacante fará dupla com Edson Cariús, outro nome bastante conhecido pelos torcedores do estado. O Tirol será a quinta equipe cearense a ser defendida pelo jogador pernambucano.
Na Taça Fares Lopes, o Tirol é o atual vice-líder do grupo B, com uma vitória em uma partida contra o Maracanã. No duelo entre o time da Capital e o Bicolor, o clube do Pirambu venceu por 1 a 0 com gol de Cariús.
A trajetória de Ciel no futebol alencarino começou em 2006, quando o jogador foi para o Ceará após uma boa passagem pelo Salgueiro. O atleta foi para a Coreia do Sul ainda no mesmo ano e em 2008, atuou pelo Icasa antes de retornar para o Alvinegro.
Leia mais
O então jovem jogador passou por Fluminense e América-RN antes de retornar a Porangabussu em 2009. Ciel mais uma vez não teve uma passagem longeva, mas pouco tempo depois conseguiu reencontrar o bom futebol nos Emirados Árabes Unidos.
Em 2016, o atacante retorna ao Vovô para disputar somente cinco jogos e retornar ao oriente médio. Em 2018, o camisa 99 foi para o Caucaia, onde teve quatro passagens, sendo artilheiro em todas, e se credenciando novamente para clubes da Série B.
Após passagens por Sampaio Corrêa e Tombense, o camisa 99 desembarcou no Elzir Cabral, onde atuou por dois anos e meio, onde marcou 48 gols e distribuiu nove assistências.