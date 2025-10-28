Tirol anuncia Ciel como reforço para a Taça Fares Lopes

Anúncio oficial do atacante Ciel pelo Tirol / Crédito: reprodução/Tirol CEFAT

O Tirol anunciou na tarde desta terça-feira, 28, a contratação do atacante Ciel, de 43 anos, para a disputa da Taça Fares Lopes. O camisa 99 chega ao clube do Pirambu após uma passagem de somente três jogos e nenhum gol pelo CSA-AL. O reforço chega por empréstimo até o fim do torneio. No Time da Coruja, o experiente atacante fará dupla com Edson Cariús, outro nome bastante conhecido pelos torcedores do estado. O Tirol será a quinta equipe cearense a ser defendida pelo jogador pernambucano.

