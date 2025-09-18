Eleição do Ferroviário tem 1ª disputa com mais de uma chapa em 92 anos e clima de confusão

Estádio Elzir Cabral, sede do Ferroviário / Crédito: Divulgação/Ferroviário

O Ferroviário se aproxima de uma encruzilhada que não encontra nenhum paralelo em seus 92 anos de existência. A locomotiva coral deixará o trilho único dos consensos e seguirá por uma trilha em linhas concorrentes, de disputa: pela primeira vez em sua história quase centenária, o Tubarão da Barra caminha para ter mais de uma chapa na disputa para conduzir o clube. Desde os "rachões" entre Matapasto e Jurubeba, times de trabalhadores que se uniram e deram origem ao clube coral, o espírito de disputa interno não era tão forte. Antes, os duelos eram em campo. Agora, serão políticos. As eleições para a executiva coral estão agendadas para o início de novembro — ainda sem data firmada — e podem ter até três chapas, com a tendência de serem fechadas em duas. O Esportes O POVO apurou a movimentação das chapas divulgadas e planejadas.

Chapas, candidatos e rito eleitoral O ex-diretor jurídico e também ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo (até 2024), Rodger Raniery, foi o primeiro a divulgar a candidatura. Para disputar, pediu licença do cargo de Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE) e lançou a chapa “Amor e Lealdade”, que reúne alguns nomes ligados à atual gestão. Apesar da proximidade com o grupo do atual presidente Aderson Maia, que também estuda levantar uma terceira chapa — que seria a real "situação", conforme apurou a reportagem —, o grupo refuta a classificação de situação, destacando divergências de visão. Ainda assim, não está descartada uma composição entre as duas frentes, especialmente por ambas serem favoráveis à implementação da SAF, ainda não regularizada. Quanto à mesma, foi dito ao Esportes O POVO que a expectativa é de que a venda seja consolidada à empresa Makes, do CEO Pedro Roxo, até o mês das eleições. Vale lembrar que a transação foi aceita em assembleia, ainda no mês de fevereiro de 2025, mas não teve a parte burocrática solucionada. Conforme apurado, as despesas do futebol vem sendo divididas entre SAF e Associação. Enquanto isso, a oposição se reorganizou. O professor Joel Oliveira, que inicialmente surgira como candidato isolado, uniu forças com o ex-presidente Newton Filho, que deixou o cargo em 2022, mas retornou por discordar do processo de implementação da SAF e do momento financeiro do clube, que está endividado.

Do acordo entre Joel e Newton, surgiu a chapa "Futuro, Orgulho e Tradição", que ainda não tem cargos definidos, mas tem entre os integrantes nomes conhecidos pelos torcedores como o atacante Edson Cariús, ídolo coral e ex-Fortaleza, além de Pedro Bruno, ex-vice de Aderson na atual gestão, afastado após divergências. Mesmo no cargo, Pedro chegou a indicar vícios jurídicos na constituição da SAF, em entrevista ao Esportes O POVO, e agora é oposição. A movimentação representa uma ruptura na cultura política coral. Desde a criação, em 1933, a sucessão no Ferroviário sempre se deu por consenso, inicialmente sob influência da Rede de Viação Cearense (RVC), quando líderes como o fundador Valdemar Caracas definiam os rumos. Depois, já na Rede Ferroviária Federal, os engenheiros se revezavam na presidência em um processo de continuidade. Mesmo após a privatização da rede nos anos 90, a prática seguiu: as disputas eram internas, mas as urnas nunca foram necessárias para decidir entre dois grupos.