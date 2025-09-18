Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eleição do Ferroviário tem 1ª disputa com mais de uma chapa em 92 anos e clima de confusão

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, é possível que as eleições, previstas para o início de novembro, tenham até três chapas, com atuais e ex-dirigentes, ex-presidente e ex-jogadores envolvidos
Autor Rangel Diniz
Rangel Diniz Autor
O Ferroviário se aproxima de uma encruzilhada que não encontra nenhum paralelo em seus 92 anos de existência. A locomotiva coral deixará o trilho único dos consensos e seguirá por uma trilha em linhas concorrentes, de disputa: pela primeira vez em sua história quase centenária, o Tubarão da Barra caminha para ter mais de uma chapa na disputa para conduzir o clube.

Desde os "rachões" entre Matapasto e Jurubeba, times de trabalhadores que se uniram e deram origem ao clube coral, o espírito de disputa interno não era tão forte. Antes, os duelos eram em campo. Agora, serão políticos. As eleições para a executiva coral estão agendadas para o início de novembro — ainda sem data firmada — e podem ter até três chapas, com a tendência de serem fechadas em duas. O Esportes O POVO apurou a movimentação das chapas divulgadas e planejadas.

Chapas, candidatos e rito eleitoral

O ex-diretor jurídico e também ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo (até 2024), Rodger Raniery, foi o primeiro a divulgar a candidatura. Para disputar, pediu licença do cargo de Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE) e lançou a chapa “Amor e Lealdade”, que reúne alguns nomes ligados à atual gestão.

Apesar da proximidade com o grupo do atual presidente Aderson Maia, que também estuda levantar uma terceira chapa — que seria a real "situação", conforme apurou a reportagem —, o grupo refuta a classificação de situação, destacando divergências de visão. Ainda assim, não está descartada uma composição entre as duas frentes, especialmente por ambas serem favoráveis à implementação da SAF, ainda não regularizada.

Quanto à mesma, foi dito ao Esportes O POVO que a expectativa é de que a venda seja consolidada à empresa Makes, do CEO Pedro Roxo, até o mês das eleições. Vale lembrar que a transação foi aceita em assembleia, ainda no mês de fevereiro de 2025, mas não teve a parte burocrática solucionada. Conforme apurado, as despesas do futebol vem sendo divididas entre SAF e Associação.

Enquanto isso, a oposição se reorganizou. O professor Joel Oliveira, que inicialmente surgira como candidato isolado, uniu forças com o ex-presidente Newton Filho, que deixou o cargo em 2022, mas retornou por discordar do processo de implementação da SAF e do momento financeiro do clube, que está endividado.

Do acordo entre Joel e Newton, surgiu a chapa "Futuro, Orgulho e Tradição", que ainda não tem cargos definidos, mas tem entre os integrantes nomes conhecidos pelos torcedores como o atacante Edson Cariús, ídolo coral e ex-Fortaleza, além de Pedro Bruno, ex-vice de Aderson na atual gestão, afastado após divergências. Mesmo no cargo, Pedro chegou a indicar vícios jurídicos na constituição da SAF, em entrevista ao Esportes O POVO, e agora é oposição.

A movimentação representa uma ruptura na cultura política coral. Desde a criação, em 1933, a sucessão no Ferroviário sempre se deu por consenso, inicialmente sob influência da Rede de Viação Cearense (RVC), quando líderes como o fundador Valdemar Caracas definiam os rumos.

Depois, já na Rede Ferroviária Federal, os engenheiros se revezavam na presidência em um processo de continuidade. Mesmo após a privatização da rede nos anos 90, a prática seguiu: as disputas eram internas, mas as urnas nunca foram necessárias para decidir entre dois grupos.

Consoante o Artigo 33 do Estatuto Social, os candidatos deverão registrar suas chapas comparecendo à sede social do clube, com a assinatura de todos os seus integrantes, no prazo máximo de 5 dias contados da publicação do edital de convocação, ainda não divulgado. As chapas devem indicar os candidatos a presidente e a vice-Presidente do conselho deliberativo e a mandatário e vice-mandatário da diretoria executiva.

Agora, caberá aos associados escolher que trilho seguir. Com as chaves da locomotiva coral em aberto, os passageiros associados das categorias remido, patrimonial, contribuinte e fundador poderão votar. No caso dos associados patrimoniais, será necessário comprovar no mínimo seis meses completos de presença no quadro social. No caso dos sócios-torcedores, será preciso comprovar no mínimo três anos ininterruptos de permanência no quadro.

