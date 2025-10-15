Ceará e Fortaleza disputam primeiro Clássico-Rainha de 2025 pelo Cearense Feminino

FORTALEZA-CE, BRASIL, 23-11-2024: Final do Campeonato Cearense Feminino, com um clássico rainha entre Fortaleza e Ceará. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Após quase um ano, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar no futebol feminino. O Estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, em Itaitinga, será palco do primeiro Clássico-Rainha da temporada, às 15 horas desta quinta-feira, 16, pela terceira rodada do Campeonato Cearense da modalidade. O duelo terá transmissão ao vivo da TV O POVO (48.2) e do canal Esportes O POVO no YouTube.

Será o reencontro das equipes desde a final do último Estadual, que garantiu o bicampeonato consecutivo das Alvinegras. Na ocasião, o Vovô venceu o arquirrival por 1 a 0, com gol de Helena, no Presidente Vargas, e conquistou o título cearense pela quinta vez em sua história. Este será o 23º Clássico-Rainha da história. No retrospecto geral, os resultados favorecem o Ceará, que soma 11 vitórias, contra quatro do Fortaleza. Nos jogos mais recentes, o cenário é diferente, com o Tricolor vencendo duas das últimas cinco partidas, o Vovô vencendo uma — justamente a final do Estadual de 2024 — e dois empates completando a sequência. Clássico-Rainha: como chegam as Alvinegras Neste confronto, porém, os contextos são distintos. O Ceará faz uma temporada abaixo das expectativas após não ter conseguido o o acesso à Série A2 do Brasileiro Feminino diante do Atlético-PI e ter sido eliminado de forma precoce na Copa do Brasil, nos pênaltis, diante do Rolim de Moura-RO, ainda na primeira fase. Assim, a busca pelo tri estadual em sequência representa a principal oportunidade de reabilitação em 2025. Para reencontrar o caminho dos títulos, o grupo comandado por Erivelton Viana se reforçou entre os torneios nacionais e o Estadual com os retornos de algumas velhas conhecidas. São elas: as zagueiras Emely Paixão e Emily Freitas, a goleira Mayara Gonçalves, a ponta-esquerda Jojo e a atacante Paulinha. Todas elas defenderam a equipe alvinegra nas últimas temporadas e a chegada deu retorno ao clube.



Nesse início de Cearense, a caminhada até aqui tem sido convincente. Na primeira rodada, o Vovô aplicou 9 a 2 sobre o São Gonçalo. Na rodada seguinte, goleou o The Blessed por 9 a 0 e assumiu a liderança do Grupo A. “Agora vamos para o Cearense tentar o tri, algo inédito. Sabemos que não é fácil, mas é focar para alcançar o objetivo”, afirmou o técnico Erivelton Viana, em entrevista ao programa Esportes do Povo, na última terça-feira, 14.

+ Técnicos do Ceará e Fortaleza projetam expectativas para Clássico-Rainha Clássico-Rainha: como chegam as Leoas O Fortaleza, por sua vez, chega embalado por uma grande fase. Invictas há 18 jogos na temporada — com 11 vitórias e sete empates —, as Leoas vivem um momento histórico após terem conquistado o inédito acesso à Série A1 do Brasileiro, em julho, e, recentemente, o título da primeira edição da Copa Maria Bonita, na Arena Pernambuco, superando o anfitrião Sport. No Cearense Feminino, as tricolores também começaram com o pé direito com goleada de 9 a 0 sobre o The Blessed. A partida da segunda rodada foi adiada, e o time ocupa atualmente a segunda posição do Grupo A, com três pontos e um jogo a menos em relação ao rival.

As Leoas chegam para o embate com também com reforço. A atacante Eduardo Balbino, de 24 anos, foi anunciada pelo Tricolor às vésperas do embate. “Quando se trata de Ceará e Fortaleza, independente da modalidade, sempre vai haver essa rivalidade. É um jogo importante. Temos acompanhado o Ceará e a equipe tem montado um grupo muito bom. Esperamos fazer um grande jogo”, pontuou Erandir, técnico das Leoas, também ao Esportes do Povo.