Paulinha marca quatro vezes e Ceará goleia o The Blessed no Cearense feminino

Goleada do Ceará sobre o The Blessed deixa o time na liderança do Grupo A do Campeonato Cearense Feminino / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, foi palco de uma atuação dominante do Ceará no Campeonato Cearense Feminino na tarde deste sábado, 4. A goleada da vez foi sobre o The Blessed, por 9 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do torneio estadual. A partida contou ainda com atuações de manual das atletas Paulinha e Dudinha, que marcaram sete dos nove gols. Com isso, o Vovô manteve 100% de aproveitamento na competição. Com duas vitórias em dois jogos, a equipe alvinegra chegou a seis pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo A. Sob o comando de Erivelton Viana, a equipe alvinegra se impôs desde o princípio. Paulinha anotou um , que quase foi igualado pelo belode Dudinha. Evelyn e Dri marcaram os outros dois gols.

O jogo A equipe pressionou a saída de bola do The Blessed desde o primeiro minuto, manteve a posse e empurrou o adversário para o próprio campo de defesa. A goleira rival ainda conseguiu retardar o primeiro gol com boas defesas, mas o ímpeto ofensivo das alvinegras era difícil de conter. Aos 14 minutos, Dudinha aproveitou uma sobra dentro da área e abriu o placar, colocando o Ceará na frente. Pouco depois, aos 25, Paulinha ampliou com uma bela jogada individual, driblando a marcação antes de finalizar com precisão. O primeiro tempo terminou com o Vozão em vantagem e o controle total da partida. Na volta do intervalo, o Ceará manteve o ritmo intenso e transformou o domínio em goleada. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Evelyn recebeu um passe açucarado de Paulinha e marcou o terceiro gol, dando início a uma avalanche ofensiva. Em seguida, aos 7 e 18 minutos, foi a vez de Dudinha brilhar novamente, deixando o placar em 5 a 0 e selando praticamente a vitória.