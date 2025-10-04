Paulinha marca quatro vezes e Ceará goleia o The Blessed no Cearense feminino

Paulinha marca quatro vezes e Ceará goleia o The Blessed no Cearense femininoNo sonoro 9 a 0 aplicado pelo Vovô, teve ainda um "hat-trick" de Dudinha, que só não fez mais gols pelo "poker" de Paulinha
O estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, foi palco de uma atuação dominante do Ceará no Campeonato Cearense Feminino na tarde deste sábado, 4. A goleada da vez foi sobre o The Blessed, por 9 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do torneio estadual. A partida contou ainda com atuações de manual das atletas Paulinha e Dudinha, que marcaram sete dos nove gols.
Com isso, o Vovô manteve 100% de aproveitamento na competição. Com duas vitórias em dois jogos, a equipe alvinegra chegou a seis pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo A. Sob o comando de Erivelton Viana, a equipe alvinegra se impôs desde o princípio. Paulinha anotou um
O jogo
A equipe pressionou a saída de bola do The Blessed desde o primeiro minuto, manteve a posse e empurrou o adversário para o próprio campo de defesa. A goleira rival ainda conseguiu retardar o primeiro gol com boas defesas, mas o ímpeto ofensivo das alvinegras era difícil de conter.
Aos 14 minutos, Dudinha aproveitou uma sobra dentro da área e abriu o placar, colocando o Ceará na frente. Pouco depois, aos 25, Paulinha ampliou com uma bela jogada individual, driblando a marcação antes de finalizar com precisão. O primeiro tempo terminou com o Vozão em vantagem e o controle total da partida.
Na volta do intervalo, o Ceará manteve o ritmo intenso e transformou o domínio em goleada. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Evelyn recebeu um passe açucarado de Paulinha e marcou o terceiro gol, dando início a uma avalanche ofensiva.
Em seguida, aos 7 e 18 minutos, foi a vez de Dudinha brilhar novamente, deixando o placar em 5 a 0 e selando praticamente a vitória.
A partir dos 26 minutos, Paulinha assumiu o protagonismo absoluto e começou um show particular. A atacante marcou três vezes seguidas, aos 26, 31 e 38 minutos, chegando a quatro gols na partida e consolidando-se como o grande nome do jogo.
Nos acréscimos, o Ceará ainda encontrou tempo para o nono gol. Dri recebeu um passe de Jady, driblou uma adversária dentro da área e finalizou no canto, fechando o placar em 9 a 0.