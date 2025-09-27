Atual bicampeão, Ceará estreia com goleada por 9 a 2 no Cearense Feminino

Com a vitória, o Ceará alcança a vice-liderança do Grupo A do certame / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Em busca do tricampeonato, o Ceará estreou com o pé direito no Campeonato Cearense Feminino desta temporada. As Alvinegras fizeram jus ao favoritismo e golearam o São Gonçalo por 9 a 2, na tarde deste sábado, 27, na Cidade Vozão, em Itaitinga. Os gols da partida foram de Suyane, Dri, Girlane (duas vezes), Bia (duas vezes), Jady, Paulinha e Kaylane. Samara e Lorena descontaram para o São Gonçalo.

A imposição do Vovô começou a se refletir no marcador próximo ao fim da primeira etapa, quando Girlane ampliou a vantagem e, logo no minuto seguinte, Bia marcou o quarto tento. O São Gonçalo ensaiou reação aos 42, quando Lorena descontou. Porém, antes do apito final, Girlane marcou o quinto do Ceará — o segundo dela na partida. No segundo tempo, as comandadas do técnico Erivelton Viana voltaram com o mesmo ímpeto e, aos sete minutos, Jady marcou o sexto gol, aproveitando cruzamento de Girlane. Aos 13, o Vovô teve a oportunidade de ampliar o placar de pênalti, mas Bia carimbou o travessão.