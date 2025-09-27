Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza goleia The Blessed na estreia do Cearense Feminino

Gols foram marcados por Tainá (3x), Akhemi (2x), Natália, Sara, Jhow e Esterfany, em partida disputada no CT RIbamar Bezerra, em Maracanaú
Autor Iara Costa
O Fortaleza iniciou a busca pelo título do Campeonato Cearense Feminino com uma goleada de 9 a 0 sobre o The Blessed, na manhã deste sábado, 27, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Os gols foram de Tainá (3x), Akhemi (2x), Natália, Sara, Jhow e Esterfany. Os seis primeiros tentos saíram na etapa inicial, e o placar foi fechado no segundo tempo.

Desde os minutos iniciais, o Tricolor encontrou poucas dificuldades em dominar o jogo, tendo apenas que lidar com a barreira montada pela equipe adversária. O primeiro gol saiu logo aos 4 minutos.

Após cobrança de pênalti defendida pela goleira Mara, Tainá aproveitou o rebote. Artilheira da competição, a camisa 20 ainda marcou outros dois tentos aos 18 e 38 minutos da primeira etapa.

Os dois gols de Akhemi também foram anotados no primeiro tempo, aos 15 e 47. Nos 45 minutos iniciais, ainda balançou as redes para as Leoas a maior goleadora da história do time, Natália, aos 37, após saída errada da zaga do The Blessed.

Leia também: Cearense Feminino começa com alto clima de rivalidade entre Ceará e Fortaleza

No segundo tempo, com o duelo já resolvido, Sara e Jhow ampliaram rapidamente. A camisa 16 marcou aos 4 minutos, enquanto a artilheira do time fez o oitavo aos 6. No fim, Esterfany fechou o placar em chute rasteiro após cobrança baixa de escanteio.

As Leoas voltam a campo no próximo sábado, 4. A equipe tem dois jogos marcados para a data, pelo Campeonato Cearense e pela Copa Maria Bonita. Como antecipado pelo Esportes O POVO, o clube tenta adiar as partidas do Estadual para priorizar o torneio regional, no qual estreia às 19h30min, contra o Sampaio Corrêa, na Arena Pernambuco.

Confira agenda do time feminino do Fortaleza:

  • 04/10 - 15:00 - Fortaleza x São Gonçalo - CT Ribamar Bezerra*
  • 04/10 - 19:30 - Sampaio Corrêa x Fortaleza - Arena Pernambuco
  • 06/10 - 19:30 - Fortaleza x Confiança - Arena Pernambuco
  • 08/10 - 15:00 - Ceará x Fortaleza - CT Franzé Morais*
  • 11/10 - 15:00 - The Blessed x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra*
  • 18/10 - 15:00 - São Gonçalo x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra
  • 25/10 - 15:00 - Fortaleza x Ceará - CT Ribamar Bezerra

*Fortaleza tenta adiamento das partidas

