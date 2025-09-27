Fortaleza goleia The Blessed na estreia do Cearense Feminino

Fortaleza goleia The Blessed por 9 a 0 na estreia do Cearense FemininoGols foram marcados por Tainá (3x), Akhemi (2x), Natália, Sara, Jhow e Esterfany, em partida disputada no CT RIbamar Bezerra, em Maracanaú
O Fortaleza iniciou a busca pelo título do Campeonato Cearense Feminino com uma goleada de 9 a 0 sobre o The Blessed, na manhã deste sábado, 27, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Os gols foram de Tainá (3x), Akhemi (2x), Natália, Sara, Jhow e Esterfany. Os seis primeiros tentos saíram na etapa inicial, e o placar foi fechado no segundo tempo.
Desde os minutos iniciais, o Tricolor encontrou poucas dificuldades em dominar o jogo, tendo apenas que lidar com a barreira montada pela equipe adversária. O primeiro gol saiu logo aos 4 minutos.
Após cobrança de pênalti defendida pela goleira Mara, Tainá aproveitou o rebote. Artilheira da competição, a camisa 20 ainda marcou outros dois tentos aos 18 e 38 minutos da primeira etapa.
Os dois gols de Akhemi também foram anotados no primeiro tempo, aos 15 e 47. Nos 45 minutos iniciais, ainda balançou as redes para as Leoas a maior goleadora da história do time, Natália, aos 37, após saída errada da zaga do The Blessed.
Leia também: Cearense Feminino começa com alto clima de rivalidade entre Ceará e Fortaleza
No segundo tempo, com o duelo já resolvido, Sara e Jhow ampliaram rapidamente. A camisa 16 marcou aos 4 minutos, enquanto a artilheira do time fez o oitavo aos 6. No fim, Esterfany fechou o placar em chute rasteiro após cobrança baixa de escanteio.
As Leoas voltam a campo no próximo sábado, 4. A equipe tem dois jogos marcados para a data, pelo Campeonato Cearense e pela Copa Maria Bonita. Como antecipado pelo Esportes O POVO, o clube tenta adiar as partidas do Estadual para priorizar o torneio regional, no qual estreia às 19h30min, contra o Sampaio Corrêa, na Arena Pernambuco.
Confira agenda do time feminino do Fortaleza:
- 04/10 - 15:00 - Fortaleza x São Gonçalo - CT Ribamar Bezerra*
- 04/10 - 19:30 - Sampaio Corrêa x Fortaleza - Arena Pernambuco
- 06/10 - 19:30 - Fortaleza x Confiança - Arena Pernambuco
- 08/10 - 15:00 - Ceará x Fortaleza - CT Franzé Morais*
- 11/10 - 15:00 - The Blessed x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra*
- 18/10 - 15:00 - São Gonçalo x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra
- 25/10 - 15:00 - Fortaleza x Ceará - CT Ribamar Bezerra
*Fortaleza tenta adiamento das partidasDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente