Fortaleza goleia The Blessed na estreia do Cearense Feminino

O Fortaleza goleou a equipe do The Blessed na abertura do Campeonato Cearense Feminino de 2025. / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O Fortaleza iniciou a busca pelo título do Campeonato Cearense Feminino com uma goleada de 9 a 0 sobre o The Blessed, na manhã deste sábado, 27, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Os gols foram de Tainá (3x), Akhemi (2x), Natália, Sara, Jhow e Esterfany. Os seis primeiros tentos saíram na etapa inicial, e o placar foi fechado no segundo tempo. Desde os minutos iniciais, o Tricolor encontrou poucas dificuldades em dominar o jogo, tendo apenas que lidar com a barreira montada pela equipe adversária. O primeiro gol saiu logo aos 4 minutos.