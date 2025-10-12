Sem acesso, Leston destaca "campanha histórica" do Floresta na Série C

Técnico Leston Júnior no jogo Floresta x ABC, no Estádio Domingão, pelo Campeonato Brasileiro Série C 2025 / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

O sonho do inédito acesso do Floresta para a Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesse sábado, 11. Depois do empate por 1 a 1 com o Caxias-RS, o técnico Leston Júnior lamentou a oportunidade desperdiçada, mas fez questão de valorizar a boa campanha do Lobo, que brigou por uma vaga até a última rodada do quadrangular. O Verdão ficou na igualdade em Caxias do Sul (RS) e viu o São Bernardo-SP também empatar com o Londrina-PR por 1 a 1. Cearenses e paulistas terminaram empatados em pontuação (7 pontos), número de vitórias (1) e saldo de gols (0), o que colocou a quantidade de gols marcados como critério de desempate (4 do Bernô contra 2 do Floresta), dando o acesso ao Tigre do ABC.

"Um dia para a gente lamentar, um dia para enaltecer tudo que foi feito. Obviamente que nós gostaríamos de ter conquistado o acesso, estivemos muito próximos, afinal de contas, (foi decidido) no número de gols marcados, mas a gente não pode deixar de evidenciar tudo que foi feito pela direção do clube, pelos atletas, pela comissão técnica, pelo estafe do clube", iniciou Leston Júnior. Leia mais Série C: Quais times da conseguiram acesso para a Série B? Sobre o assunto Série C: Quais times da conseguiram acesso para a Série B? "Uma campanha realmente histórica de um jovem clube, de 10 anos no futebol profissional, e que faz a campanha mais equilibrada da sua história numa Série C como foi feito", completou. Na primeira fase da Série C, diferentemente de anos anteriores, o Lobo não passou sustos com a briga conta o rebaixamento e sempre esteve entre os postulantes por um lugar no G-8. Terminou na oitava posição, com sete vitórias, seis empates e seis derrotas em 19 jogos.