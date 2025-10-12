Sem acesso, Leston destaca "campanha histórica" do Floresta na Série C

Leston admite frustração sem acesso, mas destaca "campanha histórica" do Floresta na Série CTécnico do Verdão elogia trabalho do clube na Terceirona e lamenta chance perdida de ir para a Série B de 2026 por causa de um gol
O sonho do inédito acesso do Floresta para a Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesse sábado, 11. Depois do empate por 1 a 1 com o Caxias-RS, o técnico Leston Júnior lamentou a oportunidade desperdiçada, mas fez questão de valorizar a boa campanha do Lobo, que brigou por uma vaga até a última rodada do quadrangular.
O Verdão ficou na igualdade em Caxias do Sul (RS) e viu o São Bernardo-SP também empatar com o Londrina-PR por 1 a 1. Cearenses e paulistas terminaram empatados em pontuação (7 pontos), número de vitórias (1) e saldo de gols (0), o que colocou a quantidade de gols marcados como critério de desempate (4 do Bernô contra 2 do Floresta), dando o acesso ao Tigre do ABC.
"Um dia para a gente lamentar, um dia para enaltecer tudo que foi feito. Obviamente que nós gostaríamos de ter conquistado o acesso, estivemos muito próximos, afinal de contas, (foi decidido) no número de gols marcados, mas a gente não pode deixar de evidenciar tudo que foi feito pela direção do clube, pelos atletas, pela comissão técnica, pelo estafe do clube", iniciou Leston Júnior.
"Uma campanha realmente histórica de um jovem clube, de 10 anos no futebol profissional, e que faz a campanha mais equilibrada da sua história numa Série C como foi feito", completou.
Na primeira fase da Série C, diferentemente de anos anteriores, o Lobo não passou sustos com a briga conta o rebaixamento e sempre esteve entre os postulantes por um lugar no G-8. Terminou na oitava posição, com sete vitórias, seis empates e seis derrotas em 19 jogos.
No quadrangular, o Floresta empatou os três primeiros jogos por 0 a 0 — o que acabou pesando no fim. Depois, venceu o próprio São Bernardo, perdeu para o Londrina em uma rodada na qual poderia ter carimbado o acesso e, por fim, empatou com o Caxias, terminando a segunda fase na terceira posição do Grupo B.
Na rodada decisiva, o time da Vila Manoel Sátiro saiu perdeu para o Caxias e também viu o São Bernardo abrir o placar. O Verdão buscou o empate, a exemplo do Londrina, e o acesso não veio por um gol — fosse dos cearenses ou dos paranaenses.
"Infelizmente, faltou pouco, faltou, literalmente, um gol. Tivemos oportunidades para isso, mas faz parte do processo. A gente tem é que enaltecer, parabenizar e, mais uma vez, ressaltar o grande trabalho que o Floresta vem fazendo e torcer que esse legado perdure, para que o clube continue em crescimento esportivo e institucional, representando, cada vez melhor, o estado do Ceará", enalteceu Leston Júnior.