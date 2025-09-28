Floresta vence São Bernardo fora de casa, pela Série C

Contra o São Bernardo fora de casa, Floresta consegue primeira vitória na segunda fase da Série C do Brasileirão. / Crédito: Floresta EC/Divulgação

A sina de jogos sem gols — tomados ou marcados — foi finalmente quebrada pelo Floresta após três rodadas. Na tarde deste domingo, 28, pela quarta partida na segunda fase da Série C, o Lobo da Vila venceu o São Bernardo por 1 a 0, em jogo realizada no estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O gol marcado por Jeam, aos 35 minutos do segundo tempo, não só deu ao Verdão a primeira vitória na segunda fase do campeonato, mas também consolidou a equipe provisoriamente na liderança do grupo B, com seis pontos conquistados após quatro jogos.