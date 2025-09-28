Floresta vence São Bernardo fora de casa, pela Série C

Floresta vence São Bernardo por 1 a 0 e quebra sequência de empates na Série CO gol marcado por Jeam, aos 35 minutos do segundo tempo, não só deu ao Verdão a primeira vitória na segunda fase do campeonato, mas também consolidou a equipe provisoriamente na liderança do grupo B
A sina de jogos sem gols — tomados ou marcados — foi finalmente quebrada pelo Floresta após três rodadas. Na tarde deste domingo, 28, pela quarta partida na segunda fase da Série C, o Lobo da Vila venceu o São Bernardo por 1 a 0, em jogo realizada no estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).
O gol marcado por Jeam, aos 35 minutos do segundo tempo, não só deu ao Verdão a primeira vitória na segunda fase do campeonato, mas também consolidou a equipe provisoriamente na liderança do grupo B, com seis pontos conquistados após quatro jogos.
O triunfo não foi conquistado com grande facilidade. Desde os primeiros minutos, as principais ações ofensivas eram do São Bernardo, que vivia a mesma sequência de empates do time de Leston Júnior e tentava usar o fator casa a seu favor. Mesmo com a pressão do adversário, foi o Floresta quem conseguiu sair com a vitória, que poderá ser primordial na busca pelo acesso do Verdão, já que a Chave B conta com times que, assim como o cearense, só tomam empates nas três rodadas iniciais.
Para permanecer na liderança da chave, agora o clube torce por um novo empate entre Londrina e Caxias logo mais às 19 horas. O time voltará a campo no próximo domingo, 5, quando recebe às 16h30min, no Domingão, o Londrina.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente