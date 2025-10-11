Série C: Quais times da conseguiram acesso para a Série B?

Ponte Preta e Náutico conseguiram o acesso para a Série B / Crédito: Gabriel França/ Clube Náutico Capibaribe

O quadrangular de acesso da Série C teve seu encerramento neste sábado, 11, e com isso definiu quatro equipes que disputarão a segunda divisão em 2026. Londrina, São Bernardo, Ponte Preta e Náutico foram os times que conseguiram o acesso. A equipe paranaense tinha a situação mais confortável no grupo A, precisando somente de um empate para consumar a promoção de divisão. O Tubarão até assustou sua torcida, sofrendo um gol do São Bernardo ainda nos minutos iniciais.

No grupo B, a já classificada e finalista Ponte Preta recebia o Guarani, que podia se classificar com um empate caso o Brusque não vencesse o Náutico. Mesmo com "barba, cabelo e bigodes" feitos na segunda etapa da Terceirona, a Macaca não quis poupar suas forças em um Dérbi Campineiro e venceu o Bugre por 2 a 0. Nos Aflitos, o Náutico precisava vencer e torcer pela Ponte Preta para se classificar. O Timbu saiu na frente, com Hélio Borges, mas, o Brusque, que a essa altura precisava de um empate para subir, foi para cima e com um gol contra de Matheus Silva, empatou o jogo. Os donos da casa então foram para cima e com um pênalti aos 42 minutos do segundo tempo, marcou o gol que devolveu o Alvirrubro a Série B. Paulo Sérgio, que voltou de lesão justamente nesse jogo, cobrou a penalidade máxima e garantiu o acesso pernambucano.