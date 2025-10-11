Série C: Quais times da conseguiram acesso para a Série B?Com somente a Ponte Preta já classificada para a Série B de 2026, sete clubes entraram em campo neste sábado, 11, com o sonho do acesso
O quadrangular de acesso da Série C teve seu encerramento neste sábado, 11, e com isso definiu quatro equipes que disputarão a segunda divisão em 2026. Londrina, São Bernardo, Ponte Preta e Náutico foram os times que conseguiram o acesso.
A equipe paranaense tinha a situação mais confortável no grupo A, precisando somente de um empate para consumar a promoção de divisão. O Tubarão até assustou sua torcida, sofrendo um gol do São Bernardo ainda nos minutos iniciais.
O time paulista, no entanto, teve um jogador expulso e o bicolor paranaense acabou ganhando corpo e conseguiu empatar a partida. O resultado igual classificava ambas as equipes e após um jogo que enfrentou chuvas e paralisações, tanto o Londrina como o Aurinegro conseguiram o acesso para a Série B.
No outro jogo do Grupo, Caxias e Floresta se enfrentavam em um confronto de desesperados em busca de uma vaga na segunda divisão. Os gaúchos, precisando de uma vitória e uma extensa combinação de resultados, saíram na frente e dominaram todo o primeiro tempo.
Já os cearenses melhoraram na segunda etapa, conseguiram empatar o jogo, mas acabou não conseguindo o acesso devido ao critério de gols marcados, uma vez que o São Bernardo balançou as redes quatro vezes e o Floresta apenas uma.
No grupo B, a já classificada e finalista Ponte Preta recebia o Guarani, que podia se classificar com um empate caso o Brusque não vencesse o Náutico. Mesmo com "barba, cabelo e bigodes" feitos na segunda etapa da Terceirona, a Macaca não quis poupar suas forças em um Dérbi Campineiro e venceu o Bugre por 2 a 0.
Nos Aflitos, o Náutico precisava vencer e torcer pela Ponte Preta para se classificar. O Timbu saiu na frente, com Hélio Borges, mas, o Brusque, que a essa altura precisava de um empate para subir, foi para cima e com um gol contra de Matheus Silva, empatou o jogo.
Os donos da casa então foram para cima e com um pênalti aos 42 minutos do segundo tempo, marcou o gol que devolveu o Alvirrubro a Série B. Paulo Sérgio, que voltou de lesão justamente nesse jogo, cobrou a penalidade máxima e garantiu o acesso pernambucano.
Com isso, Ponte Preta e Londrina se enfrentam nas finais da Série C, em jogos de ida e volta. Apesar do confronto definido, a CBF ainda irá divulgar datas e horários dos jogos.
Clubes que conquistaram o Acesso para a Série B:
- Londrina
- São Bernardo
- Ponte Preta
- Náutico
Jogos da última rodada da Série C
- Londrina 1x1 São Bernardo
- Floresta 1x1 Caxias
- Ponte Preta 2x0 Guarani
- Náutico 2x1 Brusque