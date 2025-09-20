Quais as contas do Floresta para alcançar o acesso à Série B?Desde que a terceira divisão nacional adotou o sistema de quadrangular com dois grupos para decidir as equipes que sobem para a Série B, a média de pontos para o feito é de aproximadamente 9
Em busca do acesso para a Série B nacional, o Floresta ainda não venceu na segunda fase da Série C; o ponto positivo é que os adversários também não. As quatro partidas disputadas no Grupo A até o momento terminaram empatadas.
O cenário, apesar de tudo, pode ser considerado positivo por parte dos cearenses, uma vez que o Floresta foi a equipe que mais passou dificuldades para se classificar para o quadrangular de acesso. Junto do Lobo da Vila Manoel Sátiro, estão Caxias-RS, São Bernardo-SP e Londrina-PR.
Desde que a terceira divisão nacional adotou o sistema de quadrangular com dois grupos para decidir as equipes que sobem para a Série B, a média de pontos para o feito é de aproximadamente 9. O sistema foi implementado em 2020 e em quatro edições da Série C houve ao menos uma equipe que subiu com 9 pontos. Foram seis agremiações que subiram nesta condição.
Houve ainda um ano atípico na questão da pontuação. Em 2023, o Operário-PR conseguiu o acesso com somente 7 pontos.
Trabalhando com o cenário dos 9 pontos, o Floresta precisaria, em tese, vencer ambos os jogos restantes em casa e conseguir ao menos um ponto longe de seus domínios para conseguir subir de divisão. O cálculo, contudo, pode ser elevado devido à invencibilidade de todas as equipes do grupo.
O Verdão, contudo, tem boas armas para as quatro batalhas restantes. Durante toda a Série C, os principais pontos positivos do time foram a consistência defensiva e o desempenho como mandante, fatores cruciais em uma etapa de tiro curto como um quadrangular.
Durante a primeira fase, o Alviverde venceu seis dos oito jogos que disputou no estádio Domingão, em Horizonte, totalizando 79,6% de aproveitamento. Caso vença ambas as partidas, o Lobo alcançará 77,7% de aproveitamento, um número similar ao da fase anterior.
Já na defesa, se destacam os números positivos que o time vem tendo ao logo da competição nacional. Na segunda fase, o Floresta não foi vazado nenhuma vez. Já durante os pontos corridos, a equipe cearense teve a segunda melhor retaguarda, empatado com o São Bernardo-SP, tendo sofrido 15 gols em 19 partidas.
Próximos jogos do Floresta:
- Floresta x São Bernardo - 21/9, às 16h30min, no estádio Domingão, em Horizonte
- São Bernardo x Floresta - 28/9, às 16h30min, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP)
- Floresta x Londrina - 5/10, às 16h30min, no estádio Domingão, em Horizonte (CE)
- Caxias x Floresta - 11/10, às 17 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)
