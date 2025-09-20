Quais as contas do Floresta para alcançar o acesso à Série B?

O Floresta volta a campo amanhã / Crédito: wilson vieira londrina fotografo

Em busca do acesso para a Série B nacional, o Floresta ainda não venceu na segunda fase da Série C; o ponto positivo é que os adversários também não. As quatro partidas disputadas no Grupo A até o momento terminaram empatadas. O cenário, apesar de tudo, pode ser considerado positivo por parte dos cearenses, uma vez que o Floresta foi a equipe que mais passou dificuldades para se classificar para o quadrangular de acesso. Junto do Lobo da Vila Manoel Sátiro, estão Caxias-RS, São Bernardo-SP e Londrina-PR.

O Verdão, contudo, tem boas armas para as quatro batalhas restantes. Durante toda a Série C, os principais pontos positivos do time foram a consistência defensiva e o desempenho como mandante, fatores cruciais em uma etapa de tiro curto como um quadrangular. Durante a primeira fase, o Alviverde venceu seis dos oito jogos que disputou no estádio Domingão, em Horizonte, totalizando 79,6% de aproveitamento. Caso vença ambas as partidas, o Lobo alcançará 77,7% de aproveitamento, um número similar ao da fase anterior. Já na defesa, se destacam os números positivos que o time vem tendo ao logo da competição nacional. Na segunda fase, o Floresta não foi vazado nenhuma vez. Já durante os pontos corridos, a equipe cearense teve a segunda melhor retaguarda, empatado com o São Bernardo-SP, tendo sofrido 15 gols em 19 partidas.